LOCALIZAN CUERPO DE UN HOMBRE A UN COSTADO DE LA CARRETERA MÉXICO–PUEBLA; INVESTIGAN POSIBLE AGRESIÓN

Un amplio operativo policial se desplegó la mañana del jueves en el paraje conocido como “El Guarda”, una zona boscosa ubicada junto a la carretera federal México–Puebla, entre las comunidades de Llano El Grande y Río Frío, en Ixtapaluca, Estado de México, luego de que automovilistas reportaron el hallazgo del cuerpo de un hombre tirado entre la maleza.

Elementos de seguridad estatal acudieron al punto y confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales. De acuerdo con los primeros informes, se trata de un hombre de aproximadamente 50 años, quien tenía golpes visibles en distintas partes del cuerpo y no portaba calzado al momento de ser encontrado. No se localizaron documentos que permitieran su identificación.

Una de las hipótesis preliminares señala que podría tratarse de un chofer de transporte de carga que circulaba por el corredor México–Puebla, una zona donde, según habitantes y transportistas, se han registrado diversos incidentes delictivos. No obstante, esta versión permanece abierta y no ha sido confirmada por las autoridades.

La zona fue acordonada para permitir el trabajo del personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes realizaron la inspección del lugar, la recolección de indicios y el levantamiento del cuerpo. Peritos en criminalística buscaron huellas, rastros u objetos que permitan determinar si la víctima sufrió un ataque, un accidente o si fue abandonado en el sitio tras una agresión.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se espera que en las próximas horas pueda ser identificado por algún familiar, mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer el origen del hecho.