Impulsa IEEM reflexión y diálogo durante actividades contra la violencia de género

-Las conferencias pueden consultarse de manera permanente en el canal de YouTube del IEEM.

Como parte de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) ha realizado diversas actividades de reflexión y fortalecimiento de liderazgo de las mujeres, entre ellas la presentación del libro “El deber de la memoria, del derecho al voto a la paridad en todo”; el curso “El poder también es cosa de mujeres”, y la conferencia “Justicia electoral con perspectiva de género”, a fin de impulsar la participación política plena de las mujeres.



La Consejera Presidenta del IEEM, Amalia Pulido Gómez, afirmó que los 16 Días de Activismo son una oportunidad para reconocer nuestra historia, fortalecer nuestras capacidades y construir para reconstruir juntas nuevas formas de ejercer el poder: más equitativas, justas y humanas, durante la presentación del libro: “El deber de la memoria, del derecho al voto a la paridad en todo”.



Pulido Gómez señaló que la obra de Cecilia Lavalle Torres, Especialista en Comunicación e Igualdad, y Teresa Hevia Rocha, Consultora en violencia contra las mujeres, es un ejercicio de memoria para recordar que las mujeres son herederas de una historia escrita por visionarias que cuestionaron la exclusión en la vida pública desde inicios del siglo XX.



Destacó que el libro reúne testimonios de activistas que no se conformaron y lucharon por su representación en la vida democrática. Señaló que es importante garantizar que las mujeres ejerzan sus derechos y existan mecanismos para prevenir, atender y sancionar cualquier forma de violencia o desigualdad.



Explicó que los esfuerzos por combatir la violencia de género deben permanecer vigentes durante todo los procesos electorales y hasta que las mujeres terminen su cargo público, para ello señaló dos líneas fundamentales de acción: fortalecer las alianzas entre mujeres y promover instituciones comprometidas que permitan consolidar herramientas para combatir y, erradicar esos los obstáculos hacia la igualdad, en el ejercicio de los derechos político-electorales, la violencia política contra las mujeres en razón de género o la simulación partidista en postulaciones.



Al presentar la obra, Lavalle Torres recordó que la lucha de las mujeres por sus derechos políticos acumula más de dos siglos. Destacó que las conquistas del derecho al voto y la educación, alimentaron al movimiento mexicano y conforman una historia que explica la construcción democrática desde la persistencia de las mujeres.



Hevia Rocha explicó que su libro busca reconocer la larga y compleja lucha de las mujeres por sus derechos políticos.