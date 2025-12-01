Edoméx mantiene su rumbo definido bajo el liderazgo de Delfina Gómez: Horacio Duarte

En el Edomex, la única dirigente del movimiento es Delfina Gómez; todo lo demás es politiquería. Horacio Duarte

Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno del Estado de México, afirmó que la entidad mantiene un rumbo definido bajo el liderazgo de la gobernadora Delfina Gómez.



Señaló cómo ella es la única dirigente del movimiento de la Cuarta Transformación en la entidad, afirmó durante su mensaje emitido durante el Primer Informe Legislativo de Meme Navarro, diputade del Congreso mexiquense.



Duarte Olivares destacó que el movimiento cuenta con conducción política y claridad en sus objetivos, reiterando que la referencia principal en territorio mexiquense es la gobernadora.



“En este movimiento de la cuarta transformación se tiene rumbo, se tiene liderazgo y, en el Estado de México, la única dirigente de nuestro movimiento es la maestra Delfina Gómez Álvarez”, expresó.



El secretario llamó a respaldar tanto a la Presidenta como a la titular del Ejecutivo estatal, luego de lo que consideró discursos que buscan desacreditar el proyecto de transformación. Señaló que esos posicionamientos pretenden restar fuerza al trabajo que impulsa el gobierno federal y estatal.



Afirmó que los ataques responden a la inconformidad de los adversarios por la incorporación de los programas sociales a la Constitución. Agregó que esa postura surge porque millones de jóvenes, niñas, niños y mujeres acceden a becas y apoyos que antes no existían en esos términos.



“Acaban a nuestro movimiento y atacan a la Presidenta porque no aguantan que hoy los programas sociales estén en la Constitución, porque no aguantan que millones de jóvenes y niños tengan hoy una beca, porque no aguantan que millones de mujeres tengan un apoyo para salir adelante, porque no aguantan que millones de jóvenes salgan adelante con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro”, señaló.



Duarte Olivares sostuvo que la crítica hacia la presidenta Claudia Sheinbaum surge de la intención de frenar los avances del movimiento. Añadió que la oposición confía en debilitar a la Cuarta Transformación atacando su conducción nacional.



Aseguró que en el Estado de México existe una ciudadanía organizada para defender sus derechos y la continuidad del proyecto.



“Pero en el Estado de México, aquí en Valle de Chalco, hay un pueblo que sabe defender sus derechos y así vamos a defender a la presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, expresó ante las personas asistentes.