Luis Mendoza refuerza seguridad con Blindar BJ 360º en centros comerciales por temporada decembrina

Durante esta temporada, la alcaldía reforzará la presencia y tiempos de respuesta de sus equipos operativos.

La alcaldía Benito Juárez, encabezada por el alcalde Luis Mendoza, puso en marcha un amplio operativo de seguridad y protección civil para garantizar que residentes y visitantes disfruten de las fiestas decembrinas con orden, tranquilidad y entornos seguros en tiendas departamentales y centros comerciales de la demarcación.



Por instrucciones del alcalde, Blindar BJ 360° se coordinará estrechamente con 57 centros comerciales y tiendas de alto aforo, con el objetivo de prevenir contingencias, fortalecer la vigilancia y proteger la integridad física de miles de familias que acuden a realizar sus compras de temporada.



El alcalde Luis Mendoza afirmó que en Benito Juárez se trabaja diariamente para que las familias vivan y disfruten en un entorno seguro, sobre todo en la temporada decembrina, una de las más importantes del año. Brindaremos a vecinos y visitantes que puedan convivir, comprar y celebrar con tranquilidad. Se fortalecerá la coordinación con centros comerciales y comercios de la alcaldía para garantizar orden, prevención y una atención inmediata ante cualquier emergencia. “Nuestro compromiso es claro: que Benito Juárez siga siendo la alcaldía más segura de la Ciudad de México.”



El jefe de gabinete, Bernardo Lartigue Contreras, destacó que este operativo coloca a Benito Juárez como referencia en materia de seguridad y protección civil: “Benito Juárez se consolidará como la primera alcaldía en garantizar un modelo integral de seguridad. Para nosotros es fundamental trabajar de la mano con los principales centros comerciales en un esquema 360 grados que abarque casas, escuelas, espacios públicos y zonas comerciales”.



Durante esta temporada, la alcaldía reforzará la presencia y tiempos de respuesta de sus equipos operativos.



El despliegue incluye: 40 patrullas de reacción inmediata, 8 ambulancias y unidades de rescate urbano, 3 mil cámaras de videovigilancia activas, operativos permanentes de ordenamiento del comercio en vía pública y limpieza, supervisiones de programas internos de protección civil y revisión de instalaciones temporales.



El director de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, Israel Velázquez, presentó el cuadríptico “Modelo de Orden y Seguridad BJ”, donde se detallan los componentes del plan: patrullajes las 24 horas en las 56 colonias; atención diaria de Códigos Águila y Código Escolar en 500 planteles; liberación de espacios públicos; y respuesta inmediata ante emergencias como fugas de gas, incendios, caída de árboles, encharcamientos o accidentes.



La alcaldía Benito Juárez refrenda su compromiso con la seguridad, la prevención y el orden durante la temporada más concurrida del año, trabajando en coordinación con el sector comercial para que vecinos y visitantes disfruten unas fiestas decembrinas tranquilas y seguras.