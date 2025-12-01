Aprueba concejo de la alcaldía Cuauhtémoc proyecto de Presupuesto de Egresos 2026

-La alcaldesa Ale Rojo de la Vega lamentó que, pese a las necesidades reales de la demarcación, el presupuesto aprobado continúe siendo insuficiente para atender a una población que diariamente multiplica su demanda de servicios.

En su calidad de presidenta del Concejo 2024–2027, Alessandra Rojo de la Vega encabezó la segunda sesión extraordinaria del año, en la que se aprobó por unanimidad el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Alcaldía Cuauhtémoc para 2026, por un monto de 4 mil 473 millones 593 mil 229 pesos.

Casi el 60% de este total corresponde a servicios personales, lo que deja un margen operativo reducido para atender las necesidades diarias de la demarcación más transitada de la capital.

Del monto asignado, el 58.44% corresponde al Capítulo 1000 (Servicios Personales), con 2 mil 608 millones 682 mil 79 pesos, cifra que reafirma la presión estructural sobre la nómina y limita de manera considerable la capacidad operativa de la Alcaldía.

Además, el presupuesto contempla 178 millones 543 mil 729 pesos para Presupuesto Participativo, lo que representa el 4% del total.

Durante la sesión, se presentó el contenido del anteproyecto y su marco normativo, así como la estructura programática alineada a los ejes de gobierno de la administración actual. Se explicó que el documento será enviado a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México para su integración al proyecto de presupuesto que se discutirá ante el Congreso local.

La distribución del gasto expuesta ante el Concejo dejó ver nuevamente el desafío al que se enfrenta la administración: un presupuesto mayoritariamente etiquetado —con montos fijos para nómina, energía eléctrica, combustibles, agua, telefonía y obligaciones centrales— y una porción mínima disponible para operación diaria, servicios públicos, infraestructura y atención ciudadana. En la práctica, esto significa que las necesidades de casi 600 mil habitantes y de una población flotante que oscila entre 3 y 5 millones de personas cada día deben resolverse con un margen operativo limitado.

Al tomar la palabra, la alcaldesa lamentó que el incremento proyectado para 2026 sea menor al asignado este año y subrayó que, aun cuando Cuauhtémoc recibirá a millones de visitantes por el Mundial 2026 —además de su afluencia cotidiana—, no se refleje en el presupuesto un reconocimiento proporcional a las cargas reales de la demarcación.

La edil acudió al Congreso de la Ciudad de México durante la semana pasada, para solicitar un incremento del 85%, monto que permitiría dotar a la alcaldía de la capacidad mínima necesaria para ofrecer servicios públicos eficientes en un territorio que concentra centros de trabajo, espacios turísticos, zonas comerciales, recintos culturales y la mayor movilidad peatonal del país.

Ale Rojo de la Vega agradeció a su equipo por el trabajo realizado en torno a este proyecto, así como a las concejalas y concejales por su disposición para sesionar de manera extraordinaria. También reiteró que, pese a las limitaciones, su gobierno mantendrá la ruta de resultados, eficiencia y cercanía que ha caracterizado la administración desde el primer día.

