Se llevó a cabo “Noche de las Estrellas 2025” en la UNAM

-El evento reunió a 90 mil personas en las islas de Ciudad Universitaria, donde se instalaron 270 telescopios, 63 carpas temáticas, además de conferencias, talleres, juegos, experimentos, demostraciones y dos planetarios.

Con una asistencia récord de 90 mil personas, las Islas de Ciudad Universitaria se transformaron en un enorme observatorio público durante la Noche de las Estrellas 2025, uno de los encuentros de divulgación científica más importantes del país y donde la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI) estuvo presente con talleres de nanotecnología, experimentos sobre la memoria sensorial y hongos sanando cerebros.



Este año el evento, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se dedicó como homenaje póstumo a la reconocida astrónoma Julieta Fierro, fallecida en septiembre pasado, heredando un legado que marcó profundamente la vida científica y cultural del país.



A lo largo de la jornada se instalaron 270 telescopios que permitieron observar la Luna, Saturno y diversas nebulosas bajo un cielo despejado que permitió disfrutar esta actividad a familias, estudiantes, especialistas y público general.



Aunque intensas interferencias electromagnéticas impidieron la realización del espectáculo de drones, los asistentes abarrotaron los conciertos, los conversatorios y las actividades distribuidas en las 63 carpas temáticas, donde se desarrollaron 398 conferencias, 882 talleres, juegos, experimentos, demostraciones y dos planetarios con funciones continuas.



Por otro lado, la UNAM informó que el espectáculo de drones será reprogramado y anunciará la nueva fecha en sus redes oficiales.



En esta edición, SECTEI participó activamente con talleres dedicados a acercar la ciencia a niñas, niños y toda la familia, fortaleciendo el carácter formativo e inclusivo del evento. Las actividades se sumaron a la amplia oferta de divulgación diseñada para distintos niveles de conocimientos y edades que ofrece la dependencia de la Ciudad de México.



Talleres como el de Nanolab mostró la importancia de la nanotecnología en la vida cotidiana. Asimismo, se exploró cómo los sentidos influyen en la formación de la memoria, enfocándose en la memoria sensorial, así como en la memoria a corto y largo plazo; en este taller los participantes realizaron un ejercicio táctil y visual que les permitió reflexionar sobre su experiencia al intentar memorizar los objetos presentados. También se habló sobre la pérdida de la memoria asociada a padecimientos como el infarto cerebral y cómo el consumo de un compuesto del ajo puede mejorarla.



Durante la inauguración, el coordinador general del evento, José Franco, destacó que la Noche de las Estrellas es hoy una de las celebraciones de astronomía más grandes del mundo. Señaló que en sus 17 ediciones ha superado los cuatro millones de asistentes y subrayó el entusiasmo del público y el compromiso de los 750 voluntarios que hicieron posible el encuentro.



Autoridades universitarias como el director del Instituto de Astronomía, Yair Krongold, y Joaquín Narro, director de Divulgación, resaltaron el esfuerzo institucional para acercar la ciencia al público y celebraron la respuesta masiva de la comunidad universitaria y la sociedad.



Las Islas se convirtieron en un espacio de encuentro entre la ciencia, la cultura y la memoria. En palabras de los organizadores, la Noche de las Estrellas sigue consolidándose como una gran fiesta del conocimiento, impulsada por el entusiasmo colectivo y el legado de quienes, como Julieta Fierro, dedicaron su vida a inspirar curiosidad y asombro por el Universo.