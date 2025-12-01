Regresan a Michoacán millones de mariposas monarcas

Este fenómeno migratorio representa que se llevan las almas de nuestros seres queridos, según explicó el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, durante la apertura del santuario de Sierra Chincua.

En el estado mexicano de Michoacán, específicamente en la Sierra Chincua, a más de 3.300 metros de altitud sobre el nivel del mar, millones de mariposas monarcas regresan cada año después de recorrer los 4.000 kilómetros que separan Canadá de los bosques de México en donde hibernan, sin que se sepa cómo lo hacen.



Un grupo de investigación en Estados Unidos, donde existen al menos dos refugios de hibernación, utiliza chips que se ponen sobre el cuerpo del insecto para geolocalizarlas en su travesía.



Existen dos tipos de mariposas (las que migran y las que no), por lo que la clave está en la generación migratoria: “las mariposas que tienen una generación que es diferente y sus larvas más fuertes”.



Pese a que en los bosques oyamel y pino se pueden apreciar millones de ejemplares, la Danaus plexippus, su nombre científico, enfrenta amenazas que la han hecho formar parte de la Lista Roja de especies en peligro de extinción de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).



El monitoreo anual de la superficie forestal ocupada por las colonias en México alcanzó su nivel más bajo en 2013, con apenas 0,67 hectáreas registradas. En 2024, los expertos reportaron una cobertura de 0,9 hectáreas.



La construcción de caminos o los procesos de modificación que hace el humano han ido disminuyendo fuertemente las poblaciones de asclepias (planta de la que se alimentan las mariposas) lo que puede hacer disminuir las poblaciones de la mariposa. Otra causa tiene que ver con la aplicación de insecticidas durante su ruta.



Las variaciones térmicas provocadas por el cambio climático, así como la deforestación y la tala ilegal, son las principales amenazas para el recorrido de las mariposas monarcas.



Este espectáculo de la naturaleza se ha convertido en un atractivo turístico que entre noviembre de 2025 y marzo de 2026 espera “más de 800.000 visitantes y una derrama económica de más de 1.000 millones de pesos (54 millones de dólares)”, anunció la secretaria federal de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.



Los visitantes podrán ir a los cinco santuarios ubicados en Sierra Chincua, Senguio y El Rosario, en Michoacán, y Piedra Herrada y San Mateo Almomoloa, en el Estado de México, todos los días hasta el 30 de marzo 2026.