Sheinbaum reinaugura el Hospital General del ISSSTE en Cuernavaca, Morelos

Beneficiará a 157 mil 752 derechohabientes; cuenta con tres salas de quirófano, 64 camas censables, 40 camas no censables, 18 consultorios y 100% de abasto de medicamentos; así como 700 trabajadoras y trabajadores de la salud

En Cuernavaca, Morelos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la reapertura del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) “Dr. Carlos Calero Elorduy”, que beneficiará a 157 mil 752 derechohabientes, como parte del fortalecimiento a las instituciones de salud pública que realiza la Cuarta Transformación.



Recordó que, en 36 años de gobiernos neoliberales, en México se privatizaron los servicios de salud pública y, particularmente en el ISSSTE, los servicios integrales fueron asignados a particulares, con la falsa idea de que lo privado era mejor que lo público.



El Hospital General del ISSSTE “Dr. Carlos Calero Elorduy” fue inaugurado por primera vez en 1969 y cerró sus puertas en 2010; abrió sus puertas temporalmente en 2020 como hospital Covid-19. Hoy, en su reapertura permanente, contará con tres salas de quirófano, 64 camas censables, 40 camas no censables y 18 consultorios.



El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, resaltó la visión de la Presidenta en materia de salud pública, la cual fortalece la prevención para anticipar enfermedades y que la infraestructura, como la que fue reinaugurada este domingo, cobre sentido por su vocación de prevención y garantía de atención oportuna.



El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, resaltó que el Hospital General “Dr. Carlos Calero Elorduy” inicia operaciones con 436 claves médicas, lo que representa un 100 por ciento de abasto de medicamentos; cuenta con servicios de medicina interna, cirugía general, pediatría, ginecología, colposcopia, traumatología, imagenología, laboratorios, servicios de transfusión, urgencias, corta estancia, gobierno, enseñanza, archivos, almacenes, farmacia y trabajo social, con una plantilla de 700 trabajadores y trabajadoras de la salud.



La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, agradeció el compromiso de la Presidenta para fortalecer el sistema de salud pública con la reapertura de este Hospital General del ISSSTE, que era una demanda de las y los maestros de Morelos; así como la construcción de un Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yecapixtla y otro del IMSS Bienestar en Jiutepec.