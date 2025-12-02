Muestra Fernando Flores avances en la rehabilitación del Parque Providencia

El Parque Providencia, popular entre los residentes por sus áreas verdes y circuitos para caminar, está recibiendo una actualización integral.

El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, supervisó y transmitió en vivo a través de sus redes sociales los avances de la rehabilitación del Parque Providencia.



Esta obra forma parte de un esfuerzo más amplio de su administración por recuperar espacios públicos y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Metepec.



Durante la transmisión, Flores Fernández detalló las mejoras realizadas y el progreso de los trabajos en el parque, el cual está ubicado en Avenida Ignacio Comonfort.



La rehabilitación de este espacio verde es parte del programa de obra pública del ayuntamiento, que incluye proyectos de pavimentación, alumbrado público y la creación de nuevas clínicas de salud en el municipio.



Se pudo observar en el video los detalles de los trabajos en curso, reafirmando el compromiso del gobierno local con la mejora de la infraestructura urbana en Metepec.



La rehabilitación del parque es uno de varios proyectos de obra pública que Flores Fernández ha impulsado, incluyendo la pavimentación y alumbrado de diversas calles y la creación de clínicas de salud.