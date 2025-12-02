Se posponen rehabilitaciones hídricas en Toluca hasta enero: Ricardo Moreno

Dentro de los trabajos se encuentra el pozo El Calvario

Permanece firme el compromiso de mejorar los servicios públicos y garantizar el acceso al agua potable para todos

El Gobierno municipal informó que las rehabilitaciones programadas para diciembre se reanudarán a inicios del año, entre ellas se encuentra el pozo El Calvario.

El alcalde Ricardo Moreno precisó que la rehabilitación de dicho tanque y otros pozos más, cuyos trabajos estaban previstos para realizarse el mes de diciembre, quedarán temporalmente suspendidos, a fin de optimizar el uso de los recursos públicos y fortalecer la seguridad hídrica del municipio.

Reiteró que la mejora de los servicios públicos es una prioridad y que se mantendrán los esfuerzos para consolidar una capital moderna, eficiente e inclusiva, donde el acceso a este líquido sea un derecho garantizado para todas y todos.

Asimismo recordó que las zonas que se verían afectadas por los trabajos incluyen a José María Oviedo, Cuauhtémoc, Universidad, La Merced, El Ranchito, Centro, Morelos Primera y Segunda Sección, Izcalli IPIEM, Las Haciendas, Infonavit Tollocan, Federal, Residencial Colón y Ciprés, quienes por momento continúan teniendo suministro de agua.

Estos trabajos de supervisión, mantenimiento preventivo se realizan con el propósito de evitar fallas mayores y asegurar la continuidad del servicio, pues estas acciones responden a un ejercicio de responsabilidad y austeridad, donde distribuir agua potable de calidad para la población es una prioridad.

