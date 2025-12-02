GEM acerca servicios y trámites mediante Caravanas por la Justicia

-Las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social visitarán esta semana los municipios de Temoaya, Apaxco, Amanalco y Melchor Ocampo.

Las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, impulsadas por el Gobierno de Delfina Gómez Álvarez en el Estado de México, continúan llevando soluciones directas y gratuitas a cada comunidad, reduciendo tiempos, costos y distancias para la realización de trámites y servicios del ámbito federal en materia educativa, regularización de la tierra, desarrollo social y defensoría pública.



Este programa prioritario para la actual administración se fortalece gracias al acompañamiento de ocho dependencias federales, que suman esfuerzos para garantizar el acceso a la justicia a las y los mexiquenses, especialmente a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.



Actualmente, estas jornadas acercan trámites y servicios federales del: Registro Agrario Nacional (RAN), Procuraduría Agraria, Secretaría del Bienestar Federal, Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Registro Nacional de Población (Renapo) y el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).



Edith Arroyo, servidora pública de la Dirección General de Justicia Cotidiana y Protección al Colono del Estado de México, dependencia encargada de las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, señaló que es fundamental la participación y la coordinación de dependencias estatales y federales en estas jornadas para dar una atención integral a la ciudadanía.



Destacó que ella se especializó para brindar asesoría jurídica en temas relacionados con el Registro Agrario Nacional, con la finalidad de ayudar a las y los usuarios para que inicien sus actos jurídicos de regularización de la tierra de manera clara y precisa.



Este programa actualmente ofrece más de 125 trámites y servicios, en su mayoría gratuitos o con importantes descuentos, lo que se traduce en combatir el rezago jurídico de la población.



Esta semana las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social llegarán a los municipios de Temoaya, del 2 al 6 de diciembre; Apaxco, el 2 y 3 de diciembre; Amanalco, el 4 y 5 de diciembre, y Melchor Ocampo, del 2 al 5 de diciembre. Para más información, se puede ingresar a la página https://caravanas.edomex.gob.mx/.