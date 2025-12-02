Tabe demanda a Congreso de la CDMX eliminar fideicomiso por retraso en ejecución de obras públicas

Llamó a transparentar estos recursos e informar sobre los rendimientos que se generaron y en qué se destinaron.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, llamó a las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México a eliminar el candado burocrático que pusieron a los recursos para la ejecución de las obras públicas en las alcaldías, y que este 2025 representó un retraso de nueve meses sobre todo para repavimentar más calles en esta demarcación.



Tabe detalló que se trata de más de 150 millones de pesos que se dirigieron al capítulo 7 mil y que provocaron que hasta septiembre la alcaldía pudiera disponer de esos recursos, ya que fueron colocados en un fideicomiso, que en su momento administraba CI Banco, y del cual además se desconocen los rendimientos que generó, impidiendo el buen ejercicio del presupuesto para este rubro e invadiendo la autonomía municipal.



Agregó que la responsabilidad de que no se ejerza debidamente el presupuesto de obra pública para el siguiente año será de los diputados locales, quienes permitieron que se pusiera ese candado para dicho fideicomiso.



Por otro lado, el alcalde de Miguel Hidalgo expuso que entre las prioridades para esta demarcación en 2026 se encuentra duplicar el presupuesto para el programa Pa´ las Jefas, para repavimentar calles y reiluminarlas y fortalecer la seguridad.



Agregó que su solicitud está justificada porque Miguel Hidalgo es la alcaldía que aporta cerca del 20% del predial a las arcas de la CDMX, es decir, la que más ingresa recursos, por lo que se requiere que, en la misma medida, se les regrese en beneficios a los miguelhidalnguenses.



Finalmente, Mauricio Tabe, dijo que se encuentra en espera de que el Congreso de la CDMX responda su solicitud para que se reponga la mesa de trabajo para exponer ante el pleno los logros de su administración y las necesidades de recursos para el próximo año.



“El día viernes entregué un escrito al Congreso de la Ciudad para solicitar formalmente que me citen nuevamente, que me repongan mi comparecencia y estoy solicitando que sea en el pleno. Yo no quiero encuentros de tramposos a puertas cerradas, sin medios de comunicación. Yo quiero un encuentro abierto y, si es necesario, con los 66 diputados; lo asumo. Es más, estoy solicitando que nos abran el espacio para hablar en el pleno y por lo menos que nos den el mismo trato que al resto de los alcaldes”, concluyó.