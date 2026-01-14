Invita GEM a donar árbol de Navidad a Zacango para actividades de bienestar animal

-Se recibirán árboles en la taquilla del Parque Ecológico, de martes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas.

Con la finalidad de promover el reciclaje responsable, el Gobierno del Estado de México te invita a donar tu árbol de Navidad al Parque Ecológico de Zacango para ser reutilizado en las actividades con diversos ejemplares del parque y que ayudarán a su bienestar animal.



Los árboles benefician la estimulación del comportamiento natural de distintas especies, con lo que favorecen su bienestar físico y emocional. Sirven para la activación sensorial, gracias a la variedad de texturas, olores y sabores. De igual forma, se promueve la actividad física, el juego, marcaje de territorio y exploración, mismos que son parte de los comportamientos que expresan naturalmente en vida libre.



Algunas de las especies beneficiadas serán osos, felinos, rinocerontes, jirafas y grandes primates.



El Parque Ecológico Zacango, perteneciente a la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), hace un llamado a las personas donantes para retirar previamente clavos, bases, alambres o cualquier objeto que pudiera representar un riesgo para los animales.



Las y los visitantes podrán llevar sus árboles a la taquilla del Parque Ecológico Zacango, de martes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas, sin fecha límite.



Con acciones como esta, el Estado de México refrenda su compromiso con la protección de los seres sintientes, la educación ambiental y la participación de la sociedad en favor del bienestar animal.