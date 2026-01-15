Finalizan los trabajos de mantenimiento en el tanque El Calvario

Inicia el llenado y comenzará la distribución del líquido en las próximas horas

El Gobierno municipal finalizó el mantenimiento en el tanque El Calvario, considerado como una infraestructura estratégica que surte de agua a varias delegaciones de la capital mexiquense.



El alcalde Ricardo Moreno destacó que más de 70 años de no recibir ninguna intervención conllevó la formación de grietas y fisuras, pero hoy el tanque se encuentra en perfectas condiciones, sellado y con recubrimiento de material especializado para evitar deterioro de las paredes internas.



Reconoció el esfuerzo del personal técnico, ingenieros y trabajadores de la Dirección General de Obras Públicas y del Organismo Agua y Saneamiento de Toluca (OASyST), quienes realizaron las labores para garantizar un beneficio permanente y un servicio de mayor calidad, al tiempo que agradeció la comprensión y paciencia de la población durante las tareas.



Por su parte, el Director General de Obras Públicas, Maximino Bueno, informó que las acciones de mantenimiento de los tanques Zopilocalco 1 y 2 en Santiago Miltepec, y San Miguel en Barrios Tradicionales se encuentran concluidas; añadió que en los próximos días se realizarán diferentes intervenciones en la infraestructura para garantizar que el agua potable siga llegando a cada hogar.



Finalmente, Moreno Bastida, reafirmó su compromiso de gestionar los recursos públicos en acciones preventivas y eficientes que aseguren una mayor calidad y seguridad de la infraestructura hídrica para el bienestar de la población.