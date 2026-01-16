Impulsa Evelyn Salgado desarrollo y conectividad de la Región Norte

-Realiza gira de trabajo por Apaxtla y Cuetzala del Progreso, donde anunció obras por más de 35 MDP de inversión.

Durante una gira de trabajo por la región Norte del estado, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunció más de 35 millones de pesos de inversión en obras y acciones de infraestructura, servicios básicos, vivienda y conectividad para los municipios de Apaxtla de Castrejón y Cuetzala del Progreso, con el objetivo de impulsar el desarrollo regional y mejorar la calidad de vida de la población.



La mandataria estatal visitó el municipio de Apaxtla de Castrejón, donde dio el banderazo de inicio a la modernización del acceso a la cabecera municipal, obra que contempla una inversión de 15 millones de pesos y beneficiará de manera directa a más de 11 mil habitantes, mediante la intervención de más de 3 mil metros cuadrados.



El proyecto incluye dos carriles de circulación, jardineras centrales, banquetas, guarniciones y alumbrado público, lo que permitirá un acceso más seguro y digno al municipio. La secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel, informó que en Apaxtla se han realizado siete acciones con una inversión acumulada de 28 millones de pesos en lo que va de la administración.



Posteriormente, la gobernadora se trasladó a Cuetzala del Progreso, donde informó que en los últimos cuatro años se han destinado más de 46 millones de pesos en obras y acciones que impactan directamente en la infraestructura y bienestar del municipio. Tan solo en obras públicas, se han realizado ocho acciones con una inversión de 8.7 millones de pesos.



En Cuetzala también dijo que se ha destinado una inversión conjunta superior a 29 millones de pesos para mejorar la conectividad y seguridad del municipio, así como la pavimentación de la calle Aldama, con una inversión de 4 millones de pesos.



Durante la gira, la gobernadora llevó ferias de servicios integrales a ambos municipios, con atención gratuita en salud, educación, registro civil, DIF Guerrero, IMSS-Bienestar y obras públicas, además de la entrega de paquetes de limpieza y material didáctico para escuelas.



Evelyn Salgado informó que solicitó de manera directa a la presidenta Claudia Sheinbaum el apoyo federal para la rehabilitación integral de la carretera Iguala–Ciudad Altamirano, una demanda histórica de la región Norte y Tierra Caliente.