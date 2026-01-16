Fue 2025 el año con menos delitos de alto impacto en CDMX: Clara Brugada

-La jefa de gobierno recalcó que en la ciudad está preparada para recibir el Mundial con mayor seguridad.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró: “¡Cumplimos!” en materia de seguridad, pues el 2025 se consolidó como el año con menos delitos de alto impacto en la Ciudad de México desde el 2012.



Con ello, dijo en conferencia de prensa, se lograron consolidar las “4R’s” de seguridad y justicia: Reducción de los delitos e impunidad, resultados positivos verificables, rumbo claro hacia una ciudad segura, y rendición de cuentas permanentes.



Durante el evento, la mandataria capitalina afirmó que todos los delitos de alto impacto bajaron en la Ciudad de México, donde el homicidio doloso disminuyó un 46% respecto a 2019 y 9% frente a 2024, con una tasa de 8.7 puntos porcentuales por cada 100 mil habitantes, y donde a lo largo del año se registraron 43 días sin este tipo de hechos, con enero y mayo como meses con menor incidencia. Mientras que desde 2013, diciembre de 2025 se consolidó como el más bajo en este ilícito.



Informó que el robo de vehículo con violencia disminuyó 78 % desde el 2019, y durante el último año tuvo una reducción del 32 por ciento respecto a 2024; mientras que el robo a personas en transporte público registró disminuciones del 58% frente a 2019, y del 15% al compararlo con 2024.



Cifras oficiales reportan que el delito de violación presentó una reducción del 17% en 2025 frente al año previo, y se reportó una baja del 15% en lesiones dolosas por arma de fuego, también en el mismo periodo.



Brugada Molina subrayó que las estrategias también abarcan la atención a las causas a través de la recuperación de espacios, construcción de territorios de paz, Utopías, promoción del programa de desarme voluntario, y acciones en favor de las infancias y juventudes.



Al exponer estos avances y resultados en materia de seguridad, la mandataria capitalina afirmó que la capital del país inicia el nuevo año preparada para la celebración de la Copa Mundial de Futbol.