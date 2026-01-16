Presenta rectora de la UAEMéx el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2025-2029

-El plan fue construido con la participación directa de la comunidad verde y oro y contempla 22 proyectos y 528 metas orientadas al desarrollo social.

La universidad pública debe consolidarse como un espacio accesible para toda la comunidad, donde convergen la diversidad cultural, ideológica y social. Bajo esta premisa, la Administración Universitaria 2025-2029 busca recuperar la vocación social del quehacer de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), afirmó la rectora Martha Patricia Zarza Delgado durante la presentación del Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) ante la Comisión de Planeación y Evaluación Académica del H. Consejo Universitario.



Zarza Delgado señaló que, de cara al contexto nacional e internacional que enfrentan las universidades públicas, el PRDI coloca en el centro de la acción a la comunidad universitaria, a partir de un enfoque de humanismo activo, orientado a la formación de ciudadanía, la generación de conocimiento socialmente útil y el fortalecimiento del tejido institucional.



En una entidad como el Estado de México donde, de los 17 millones de habitantes, 4.3 millones son estudiantes de distintos niveles educativos, el PRDI enfoca su acción institucional y administrativa en las personas que integran la comunidad universitaria y que dan sentido y propósito a la labor cotidiana de la Autónoma mexiquense.



“Una auténtica universidad pública requiere de un trabajo colaborativo, corresponsable, permanente, estratégico y humanista para consolidarse como un espacio capaz de articular las necesidades sociales con soluciones técnicas y tangibles que contribuyan al desarrollo del entorno”, subrayó la rectora, acompañada por integrantes del gabinete universitario.



El PRDI plantea acciones innovadoras y progresistas para consolidar la Transformación Universitaria y fue construido con la participación directa de la comunidad verde y oro, a través de Foros de Consulta, en los que se presentaron mil 20 ponencias presenciales y 762 en modalidad virtual por parte del alumnado, así como del personal docente y administrativo.



Este ejercicio parte de tres valores institucionales y seis pilares de la Transformación Universitaria, colocando a las personas en el centro de todas las funciones, objetivos, estrategias y actividades de la UAEMéx.



El primero de los valores es la cercanía, que impulsa acciones para fortalecer la eficiencia administrativa, la comunicación institucional, la presencia territorial y la cultura del servicio, con el propósito de escuchar con atención, acompañar con sensibilidad y responder con acciones concretas a las necesidades de la comunidad universitaria y de la sociedad.



El valor de la inclusión busca garantizar la igualdad sustantiva en un entorno de respeto, mediante la atención a la discapacidad, la diversidad cultural y las distintas formas de aprendizaje que conviven en la comunidad universitaria.



En tanto, el progresismo coloca a las personas en el centro de la transformación institucional, al orientar la investigación, la innovación y la creatividad hacia la generación de soluciones a los problemas sociales, la formación de profesionales con pensamiento crítico, el impulso a la sostenibilidad y el fortalecimiento de una cultura de innovación.



A partir de estos valores se desprenden los seis pilares de la Transformación Universitaria: Estudiantado con oportunidades para su pleno desarrollo personal; Investigación y desarrollo académico con excelencia y equidad; Cultura y deporte como ejes del desarrollo integral; Dignificación del personal académico y administrativo; Gestión y administración universitaria al servicio de la comunidad e Incidencia y reconocimiento social.



Para su cumplimiento, el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2025-2029 contempla 22 proyectos que integran un total de 528 metas, orientadas al reconocimiento de la educación superior como un derecho y un bien público; el impulso a modelos formativos flexibles; el fortalecimiento de una investigación abierta y pertinente vinculada a problemáticas regionales; la vinculación y extensión con impacto verificable; la centralidad de la cultura en la construcción de identidad y de una cultura de paz, así como la modernización administrativa como base de una gobernanza transparente, participativa y orientada a resultados.



Finalmente, la rectora Martha Patricia Zarza Delgado afirmó que este plan rector tiene como objetivo principal la transformación de la Universidad Autónoma del Estado de México y que ésta podrá concretarse gracias al acompañamiento, compromiso y entrega de la comunidad verde y oro.