En Edoméx disminuyeron 25% los delitos de alto impacto

-La estrategia de seguridad coordinada entre gobiernos estatal y federal fortalece la tranquilidad cotidiana de la población.

En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad y como resultado del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, el Estado de México registró durante 2025 una disminución de 25.41% en los delitos de alto impacto, en comparación con el año anterior, lo que se traduce en mayor tranquilidad en la vida diaria de las y los mexiquenses.



Bajo la conducción de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la entidad avanzó en la reducción de delitos que afectan de manera directa la seguridad de las personas. De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en 2024 se registraron 83 mil 414 delitos de alto impacto, mientras que en 2025 la cifra descendió a 62 mil 222, lo que representa 21 mil 192 delitos menos.



El análisis del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre muestra descensos sostenidos en conductas delictivas prioritarias: robo de vehículo sin violencia (39.77%), robo de vehículo con violencia (38.69%), extorsión (37.48%), secuestro (35.29%), homicidio doloso (33.20%) y feminicidio (24.66%), así como en otros delitos que inciden directamente en la seguridad en calles, colonias, comercios y centros de trabajo.



Estos resultados derivan de una estrategia basada en presencia territorial, coordinación operativa, investigación e inteligencia, fortalecida desde las Mesas de Paz, encabezadas diariamente por la Mandataria estatal, y alineada al trabajo conjunto con autoridades federales y municipales.



La participación ciudadana, a través de la denuncia anónima en la Línea Nacional 089, ha sido un componente clave para orientar acciones preventivas y operativos focalizados.



Para consolidar estos avances, el Gobierno del Estado de México mantiene la inversión en capacitación, profesionalización y equipamiento policial, refuerza la coordinación interinstitucional y prioriza acciones de inteligencia e investigación, con el objetivo de sostener resultados y seguir fortaleciendo la seguridad en todo el territorio mexiquense.