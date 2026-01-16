El INE debe mantener su autonomía, pero controlar su gasto: Ricardo Monreal

-Dio a conocer el primer boceto de la reforma electoral, que perfila al menos 12 cambios constitucionales.

Se dio a conocer el primer boceto de la reforma electoral, que perfila al menos 12 cambios constitucionales.



Uno de ellos es mantener la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE); sin embargo, se deberá reducir el presupuesto de los órganos electorales y de partidos, además de quitar el fuero a los gobernadores y legisladores federales y locales, también cambiar la conformación del Congreso de la Unión, y modificar la asignación de tiempos de radio y televisión, así como garantizar instrumentos de participación ciudadana.



La información fue detallada por el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, al concluir una reunión en Palacio Nacional, donde la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral expuso a la presidenta Claudia Sheinbaum y a líderes morenistas las modificaciones que podrían incluirse en la enmienda que se presentaría formalmente en la segunda semana de febrero.



Monreal dijo que aún no está resuelto nada en la iniciativa, porque depende del consenso que se logre con el PT y el Verde. Sin embargo, afirmó que Sheinbaum garantizó la autonomía del INE.



Ello luego de que el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, advirtió que un órgano administrativo no puede ser autónomo, pero sí independiente.



Monreal resaltó que favorecer acuerdos con el PT y el Verde fue una orden de la presidenta, esto luego de que el coordinador petista en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, cuestionó la necesidad de una reforma electoral cuando la ‘4T’ ya tiene la presidencia y la mayoría en el Congreso.



Explicó que a partir de ahora comenzarán a construirse los consensos con el PVEM y el Partido del Trabajo y para ello la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral se reunirá con los coordinadores de ambos institutos políticos, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados; el diálogo con la oposición arrancará una vez que se presente formalmente la iniciativa.