Anuncia Delfina Gómez obras y acciones en 2026 ante periodistas del Edoméx

-Refrenda diálogo abierto y respeto al ejercicio periodístico con comunicadoras y comunicadores mexiquenses.

En un encuentro exitoso con periodistas del Valle de Toluca y de las regiones norte y sur de la entidad, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, refrendó su convicción de mantener una relación institucional basada en el diálogo abierto, el respeto mutuo y la interlocución permanente con los medios de comunicación.



“Soy una Gobernadora que proviene de un movimiento popular, congruente con ello, les refrendo mi convicción en favor de la interlocución, del diálogo abierto, respetuoso y constructivo, acorde con la esencia y principios de la Transformación”, expresó.



Reiteró las prioridades del Gobierno del Estado de México para 2026: obras estratégicas, bienestar social y seguridad. Asimismo, dijo que los proyectos de movilidad buscan la mejora de la conectividad y reducir tiempos de traslado, cuyos avances podrán ser documentados y acompañados por las y los periodistas mexiquenses.



Entre estos se encuentran la reconstrucción del Periférico Norte y obras del Trolebús Ixtapaluca, Tren Ligero Texcoco-La Paz, Línea VII del Mexibús, la Línea III del Mexicable en Naucalpan y el tramo Lechería-AIFA del Tren Suburbano.



La Gobernadora reconoció el profesionalismo del gremio periodístico y su compromiso cotidiano con la cobertura informativa. “Agradezco y reconozco por ello, su diario desempeño; ustedes no saben de horarios, porque la noticia sucede a cada momento, hay que cubrirla y comunicarla con prontitud y profesionalismo”, puntualizó.



Finalmente, se subrayó la importancia de garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio libre del periodismo en la entidad. Al respecto, el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, destacó la iniciativa enviada por la Gobernadora a la Legislatura local para derogar el delito de ultrajes del Código Penal del Estado de México, así como el fortalecimiento del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.



Al encuentro asistieron integrantes del Gabinete estatal, así como periodistas de diversos medios de comunicación de la entidad.