Supervisa Mara Lezama avances del “Tulum Air Show 2026”

-El programa contempla exhibiciones aeronáuticas y actividades complementarias con alto impacto turístico y económico

La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó una reunión de trabajo con representantes de la Fuerza Aérea Mexicana y directivos del Comité de la Feria Aeroespacial México (FAMEX) para evaluar los avances del “Tulum Air Show 2026”.

La titular del Ejecutivo agradeció la suma de esfuerzos interinstitucionales para la realización de este importante evento aeroespacial, que se llevará a cabo del 23 al 26 de abril de este año en el Aeropuerto Internacional de Tulum “Felipe Carrillo Puerto”.

Durante el encuentro se revisaron los avances generales del proyecto, así como información estratégica relacionada con la logística, la organización y los componentes que integrarán el espectáculo, el cual contará con exhibiciones aeronáuticas y actividades complementarias de alto nivel.

La gobernadora Mara Lezama destacó que este tipo de eventos consolidan a Tulum y a Quintana Roo como destinos capaces de albergar espectáculos de talla internacional, al tiempo que generan prosperidad compartida para las y los quintanarroenses, como se establece en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo.

En su intervención, el General de Grupo Piloto Aviador de Estado Mayor, Disraeli Gómez Herrera, Director de FAMEX, recalcó que todos los preparativos para este evento marchan en tiempo y forma para el disfrute del público, del 23 al 26 de abril próximo.

Asimismo, se destacó que el evento contará con actividades inéditas en el país, al integrar exhibiciones especializadas y espectáculos complementarios que permitirán posicionar a Quintana Roo como un destino estratégico para este tipo de encuentros de gran formato y proyección internacional.

Se informó que, como parte del programa, se realizará una carrera denominada “Honor y Motor”, concebida para reconocer el trabajo de la Fuerza Aérea Mexicana, con acceso gratuito para familias militares y población local.

