Inauguró Rojo de la Vega puente en el mercado San Juan en alcaldía Cuauhtémoc

-La obra beneficiará a los 176 locales del mercado y mejorará el acceso para visitantes.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega inauguró el nuevo puente de acceso al Mercado San Juan Curiosidades, una obra que mejorará la visibilidad y el ingreso a este espacio emblemático de artesanías, en beneficio de los 176 locales que lo conforman y de las y los visitantes.



Durante el evento, locatarias y locatarios señalaron que por varios años muchos visitantes pensaban que el centro de abasto estaba cerrado, debido a que el ingreso no era accesible ni visible.



Rojo de la Vega destacó que este puente no solo representa infraestructura, sino una oportunidad real para que el Mercado San Juan Curiosidades “lata más fuerte que nunca”, al facilitar la llegada de visitantes y fortalecer las ventas de quienes dependen de este espacio para sostener a sus familias.



Carmen Jiménez, comerciante del Mercado San Juan Curiosidades, reconoció el impacto que tendrá el nuevo acceso: “Quiero agradecer a Ale por la obra del puente, que será un enlace para que tengamos más gente. No tengo palabras.”



En el mismo sentido, Magdalena Ramos resaltó el compromiso de la alcaldesa con las y los comerciantes: “Quiero agradecer a la alcaldesa, porque es una mujer que cumple todos los proyectos que comienza y a los que se compromete, y esto es una prueba de ello”, afirmó.



La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega anunció que esta inauguración marca el inicio de una nueva etapa para la alcaldía, al tratarse de la primera obra de una serie que se estará entregando de manera semanal en distintas colonias de la demarcación, incluyendo calles, banquetas, mercados, deportivos, parques y espacios públicos.