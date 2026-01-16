Reafirma San Mateo Atenco compromiso de fomentar el turismo durante Mundial 2026

Ana Muñiz Neyra refrendó el compromiso de San Mateo Atenco de sumarse a los trabajos encaminados a fortalecer la promoción turística y comercial.

La presidenta municipal de San Mateo Atenco, Ana Muñiz Neyra, participó esta tarde en el Encuentro Consultivo Metropolitano celebrado en el Aeropuerto Internacional de Toluca. En este espacio, presidentas y presidentes municipales de la región sostuvieron una reunión de trabajo con Gaby Cuevas, representante del Gobierno de México para la organización de la FIFA World Cup 2026, bajo el lema #UnPaísUnaPasión.



Durante el encuentro, refrendó el compromiso de San Mateo Atenco de sumarse a los trabajos encaminados a fortalecer la promoción turística y comercial, así como la seguridad, movilidad y servicios en el Valle de Toluca, con el objetivo de recibir a las y los visitantes que arribarán a nuestro país con motivo del próximo mundial de fútbol.



Agradeció la anfitrionía del Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno, y reconoció el respaldo de las secretarias de Desarrollo Económico del Estado de México, Laura González, y de Cultura y Turismo, Nelly Carrasco Godínez, quienes visitaron la tienda #SanMateoAtencoMi️, espacio dedicado a la promoción del calzado y las artesanías atenquenses.



San Mateo Atenco reafirma su compromiso de trabajar en coordinación con los distintos órdenes de gobierno para que el Mundial 2026 sea una oportunidad de desarrollo y proyección internacional para nuestra región.