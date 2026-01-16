El COE es un canal directo para resolver dudas sobre el IEEM

-La atención brindada en el COE está a cargo de personal capacitado que ofrece información confiable, clara y oportuna.

El Centro de Orientación Electoral (COE) es una herramienta creada para acompañar a la ciudadanía que va más allá de los procesos electorales, a través de este servicio, las y los mexiquenses pueden informarse, resolver dudas y conocer las distintas acciones que impulsa el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) para fortalecer la cultura política democrática y promover la participación informada en la entidad.



Este espacio de atención ciudadana funciona como un canal directo entre la ciudadanía y el órgano electoral mexiquense. A través del COE, es posible resolver dudas sobre tus derechos político-electorales, conocer más sobre educación cívica y recibir información confiable, tanto en periodos electorales como fuera de ellos.



El COE también da seguimiento a solicitudes para realizar jornadas cívicas escolares, pláticas y conferencias, dirigidas a escuelas, grupos sociales y sectores prioritarios como mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad y personas adultas mayores.



La ciudadanía puede comunicarse con el COE mediante WhatsApp al 722 784 99 78, por teléfono al 800 712 4336 o a través del correo electrónico dpc@ieem.org.mx.



El servicio está a cargo de personal capacitado que ofrece información confiable, clara y oportuna, y que también puede orientarte sobre cómo realizar solicitudes formales de acceso a la información u otros trámites, canalizándote al área correspondiente dentro del IEEM.



El Centro es una herramienta cívica cercana, accesible y siempre abierta para fortalecer la participación ciudadana en el Estado de México.