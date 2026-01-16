Zinacantepec invita a participar en el acopio de árboles de Navidad

El Ayuntamiento ha pedido a la población a llevar sus pinos naturales al centro de acopio que se encuentra en el vivero de Zinacantepec.

El municipio de Zinacantepec, encabezado por el presidente municipal Manuel Vilchis Viveros, hicieron una atenta invitación a la población del municipio a participar en el programa de recolección de árboles de navidad.



Y es que ante la finalización de la temporada navideña, en muchos puntos del municipio se recogen los adornos de la época en los hogares, principalmente los árboles de navidad.



Estos en muchas ocasiones son tirados a la basura, por lo que el Ayuntamiento de Zinacantepec ha pedido a la población a llevar sus pinos naturales al centro de acopio que se encuentra en el vivero de Zinacantepec.



La recolección forma parte de la campaña “Árbol por árbol, Zinacantepec reverdece”, donde se recolectarán los árboles de navidad en el vivero que se encuentra en Circuito Vial Acahualco, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas, hasta el 6 de febrero.



Informaron que para quien entregue su árbol navideño, se le entregará otro para que lo pueda plantar en su jardín, frente a su casa o en el terreno de su propiedad, con el cual no solo se la oportunidad de que se mejore el medio ambiente, sino que también se purifique el aire en el municipio.



Con estas acciones, las autoridades de Zinacantepec enfatizaron en la importancia de cuidar al medio ambiente, por lo que piden a la población que no tiren los arbolitos de navidad en la vía pública o en los drenes, sino que los lleven al centro de acopio instalado delante de la Quinta del Bosque.