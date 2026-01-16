Anuncia Ebrard inversión de 1300 mdd de la empresa Pilgrim’s en México

-El plan de inversión se desarrollará en los siguientes cinco años en los estados de Durango, Coahuila, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, Campeche y Yucatán.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, informó que Pilgrim’s, empresa global en producción de alimentos, invertirá mil 300 millones de dólares (mdd) en el país entre 2026 y 2030 como parte del Plan México, con lo que se generarán más de 4 mil empleos directos y 16 mil indirectos en los estados de Veracruz, Yucatán, Campeche, Durango, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo.



La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que la inversión de 1300 mdd de Pilgrim’s, demuestra que invertir en México es seguro, contribuye al Plan México y a la autosuficiencia alimentaria.



El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, explicó que Pilgrim’s es una empresa que tiene más de 38 años en el país y su inversión contribuye al objetivo de aumentar la autosuficiencia alimentaria, lo que significa que México dejará de importar el 35 por ciento del total de las importaciones de pollo. Detalló que el Plan México avanza y con esta inversión, el portafolio de inversiones ya alcanza los 293 mil mdd.



El presidente y director general de Pilgrim’s México, José de Jesús Muñoz Velasco, detalló que con esta inversión se incrementará en más de 373 mil toneladas su producción; para ello se expandirá la incubadora y la planta de alimentos, se construirán nuevas granjas de engorda y una nueva planta de procesamiento de aves, se reubicarán las granjas productoras y se modernizará la planta de proceso de aves incubadoras.



Se trata de un plan de inversión para los siguientes cinco años de mil 300 mdd, de los que 200 mdd serán destinados a Durango y Coahuila; 150 mdd a Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo; y 950 mdd en Veracruz, Campeche y Yucatán.



Destacó que actualmente Pilgrim’s tiene 12 mil 600 colaboradores en México, genera 50 mil empleos indirectos a través de sus socios agricultores, de logística y de la cadena de proveedores que llevan alimento a 30 millones de mexicanos que consumen sus productos.



El CEO global de Pilgrim’s Pride Corporation, Fabio Sandri, reafirmó su compromiso con México, por lo que aseguró que el crecimiento de Pilgrim’s se hace con responsabilidad y visión de largo plazo en beneficio de las familias mexicanas y de las comunidades donde tienen presencia.