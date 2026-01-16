Cambios en el gabinete de la gobernadora Delfina Gómez

Toman protesta a titulares de Movilidad, Junta de Caminos, Registro Civil y Función Registral

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, tomó protesta de ley a Juan Hugo de la Rosa García como Secretario de Movilidad, a Joel González Toral como Director General de la Junta de Caminos del Estado de México, a Leo Larraguivel como Director del Registro Civil y a David Silva Miranda como Titular del Instituto de la Función Registral.



Juan Hugo de la Rosa García cuenta con una amplia trayectoria en la administración pública y en el ámbito legislativo. Ha sido presidente municipal de Nezahualcóyotl en dos periodos consecutivos, donde impulsó un gobierno con resultados en infraestructura urbana, vialidades y servicios públicos. Asimismo, se ha desempeñado como Diputado Federal y Diputado Local, encabezando comisiones vinculadas a desarrollo metropolitano, salud y recursos hidráulicos.



Por su parte, Joel González Toral, ratificado como Director General de la Junta de Caminos del Estado de México, es ingeniero civil por el Instituto Politécnico Nacional, con maestrías en Alta Dirección e Inteligencia Estratégica y en Administración Pública. Cuenta con más de dos décadas de experiencia en el diseño, construcción y supervisión de proyectos de carreteras, puentes y vialidades.



El recién nombrado Leo Larraguivel es licenciado en Derecho, con diplomados en Derecho Penal y Derecho Procesal Civil. Cuenta con experiencia como abogado litigante, asesor jurídico y conciliador, así como una amplia trayectoria en el servicio público municipal en Texcoco.



El licenciado en derecho David Silva Miranda tiene una formación especializada en amparo, derecho procesal civil y mercantil, así como en mediación y conciliación por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.



Con estos nombramientos, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso de consolidar una administración eficiente, cercana y orientada a resultados en beneficio de la población mexiquense.