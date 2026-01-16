Toluca será pieza fundamental para el Mundial 2026: Ricardo Moreno

Puntualiza alcalde compromiso de trabajo conjunto con la visión de la gobernadora Delfina Gómez

El Presidente Municipal Ricardo Moreno calificó la llegada de la Copa Mundial FIFA 2026 como una gran oportunidad histórica para demostrar que la Zona Metropolitana del Valle de Toluca es una región apta; organizada, productiva, con plena capacidad para hospedar, tratar y atender a todos los visitantes.



Durante el Encuentro Consultivo Metropolitano Toluca-FIFA 2026, que reunió a autoridades de los tres órdenes de gobierno y representantes del sector empresarial, en su calidad de presidente del Consejo Consultivo para el Desarrollo Industrial, el alcalde manifestó que esta reunión representa el punto de partida de una labor colectiva orientada a escribir un capítulo exitoso en la historia del futbol mundial.



Al dar la bienvenida a Gabriela Cuevas Barrón, representante del Gobierno de México para el Mundial, así como a las Secretarias de Desarrollo Económico, Laura Hernández, y de Cultura y Turismo, Nelly Carrasco, el primer edil puntualizó el compromiso de un trabajo conjunto, bajo la visión de la gobernadora Delfina Gómez, donde la colaboración intergubernamental aparece como un camino obligado para el progreso regional.



Moreno Bastida enfatizó que la unidad entre los distintos órdenes de gobierno permitirá que el torneo mundialista no solo sea un éxito operativo, sino que herede un legado de prosperidad y desarrollo para los habitantes del valle.



Más allá de la infraestructura física, el activo más valioso de la región es su capacidad de coordinación institucional que, a través del Consejo Intermunicipal de Seguridad, se desplegará una estrategia integral que transformará los operativos actuales en un esquema de protección especializada que incluye vigilancia inteligente, control de multitudes y el despliegue de una policía turística bilingüe en zonas hoteleras y deportivas.



En materia de movilidad, el Gobierno municipal establecerá el sistema “Ola Verde” para facilitar el tránsito de las selecciones y optimizará el transporte público mediante señalización clara en toda la zona metropolitana.



Paralelamente la administración potenciará la riqueza cultural y natural, desde el Nevado de Toluca hasta sus Pueblos Mágicos, en estrecha colaboración con los sectores empresarial y hotelero para garantizar servicios de estándar internacional.



La representante del Gobierno de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, Gabriela Cuevas Barrón, reconoció la anfitrionía del alcalde Ricardo Moreno y la disposición de las autoridades del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), para fortalecer el trabajo en equipo de cara al evento deportivo.



Destacó que los gobiernos municipales poseen la ventaja de la proximidad, lo cual permite que la planeación internacional impacte de forma directa en la ciudadanía y los visitantes.



Señaló que la meta establecida por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consiste en lograr que la celebración del futbol llegue a las 32 entidades federativas, incluyendo barrios, colonias y pueblos.



La funcionaria presentó el esquema denominado “Mundial Social México 2026”, un proyecto institucional diseñado para que los municipios se sumen sin infringir derechos de marca de la FIFA.