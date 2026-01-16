Difem entrega más de 69 mil juguetes a la niñez de comunidades vulnerables en el Edoméx

-Servidores públicos recorrieron los 125 municipios para llevar la magia de los Reyes Magos y fortalecer el desarrollo integral infantil.

Con el objetivo de transformar historias de vida a través de la sensibilidad y la empatía, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, mediante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), entregó más de 69 mil juguetes en las zonas más alejadas y vulnerables de la entidad.



Bajo la premisa de El Poder de Servir, brigadas de servidores públicos, encabezadas por Karina Labastida Sotelo, Directora General del DIFEM, recorrieron caminos y tocaron puertas en colonias y comunidades rurales para asegurar que la ilusión de los Reyes Magos llegara a cada hogar, para reforzar las tradiciones que unen a las familias mexiquenses.



Karina Labastida Sotelo refrendó la importancia que para este Gobierno tiene la niñez mexiquense, por lo que escuchó las necesidades de sus familias, así como los sueños que expresaron niñas y niños, a quienes motivaron para cumplirlos con el apoyo de sus padres y la cercanía del DIFEM.



Entre los juguetes se entregaron figuras de acción, juegos de mesa y sets de arte, que permitirán a niñas y niños disfrutar del juego, para crear escenarios imaginarios, imitar roles y explorar situaciones que faciliten el desarrollo de la creatividad, lenguaje, habilidades sociales y el procesamiento de emociones.



Cabe señalar que, desde diciembre de 2025 hasta enero de este año, las personas servidoras públicas se dedicaron a visitar los 125 municipios mexiquenses en sus diversas regiones, para realizar la entrega de los juguetes.



Con acciones, el Gobierno mexiquense fortalece el desarrollo físico y emocional de la niñez en el seno de sus comunidades, bajo la premisa del humanismo como motor del bienestar de los grupos vulnerables.