OMAR GARCÍA HARFUCH ES EL FUNCIONARIO DE ESTADO CON MAYOR APROBACIÓN

-La reducción del 40% en el índice nacional de homicidios dolosos lo colocan como un funcionario confiable.

De acuerdo, una encuesta reciente de Gobernarte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se colocó como el funcionario de Estado con la mayor aprobación.



Y es que, de acuerdo a la encuesta, el rol que asumió como el responsable de la seguridad pública en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido satisfactorio, pues ha logrado una reducción del 40% en el índice nacional de homicidios dolosos, lo que se traduce en un promedio de 34 víctimas menos diariamente.



El secretario de Seguridad federal ostenta un 69.4% de aprobación por parte de la ciudadanía, frente al 30.6% de desaprobación ciudadana.



Durante mucho tiempo, Omar García Harfuch ha sido considerado como la pieza clave en la administración de la presidenta Sheinbaum; sus labores en materia de seguridad lo sitúan como el perfil preferido dentro de Morena para suceder a la presidenta.



Y es que de acuerdo a una encuesta de México Elige, se reveló que Omar García Harfuch se perfila como el aspirante con mayor apoyo para liderar la continuidad del proyecto político de Morena, superando a figuras clave del partido guinda como el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; la jefa de Gobierno, Clara Brugada, o la dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde.



En el segundo lugar se encuentra el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, alcanzando un 62.8% de aprobación ciudadana.



En la tercera posición, con un empate técnico, está Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, quien cuenta con el 62.2% de aprobación ciudadana.



Ariadna Montiel Reyes, titular de Bienestar, cuenta con un 59.9% de aprobación, destacándose como la única secretaria de Estado entre los cinco primeros del ranking. Según la encuesta, el 40.1% la desaprueba. Montiel Reyes ha sido responsable de la administración y entrega de los programas sociales desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.



En la quinta posición, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, tiene el 57.5% de aprobación. Mientras que el 42.5% los desaprueba. Su administración se ha caracterizado por la coordinación con Estados Unidos para la defensa de la soberanía y en promover a México como sede segura para el Mundial de Fútbol 2026.



Gobernarte señaló que la encuesta se realizó a 1073 personas a lo largo de la República.