Reforma electoral garantizará la autonomía del INE: Sheinbaum

-La presidenta afirmó que en México hay democracia electoral, participativa, libertades absolutas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que su propuesta de reforma electoral será presentada en la primera semana de febrero. Además, rechazó que la iniciativa tenga un carácter autoritario o pretenda concentrar el poder político, como han acusado sectores de la oposición.



La mandataria aseguró que la reforma busca fortalecer la democracia participativa, reducir los costos del sistema electoral y garantizar la representación de las minorías, sin afectar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).



Criticó a quienes aseguran que la reforma electoral llevaría a México al autoritarismo y explicó cuál es su propuesta: “La oposición ha querido decir que en México no hay democracia y que va hacia un régimen autoritario. Falso de toda falsedad porque, primero, en México hay democracia electoral, participativa, libertades absolutas”.



Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, 15 de enero de 2026. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en conferencia de prensa matutina, “Conferencia del Pueblo”, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. La acompañan Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía; Fabio Sandri, director ejecutivo global de Pilgrim’s Pride Corporation; Jesús Muñoz, presidente y director general de Pilgrims México y Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Pública, encargada de la sección “Mujeres en la Historia”. Foto: Hazel Cárdenas / Presidencia

Explicó que, como muestra de que México es un país democrático, está la elección del Poder Judicial y la próxima discusión de la Reforma Electoral, que es una de las 8 reformas prioritarias para Sheinbaum en el Congreso.



También criticó a quienes ya calificaron la reforma como “Ley Maduro” cuando en realidad ni siquiera se ha terminado de elaborar la propuesta.



Mencionó que la reforma Electoral tiene el objetivo de fortalecer la democracia: “entonces nadie va a poder decir que vamos al autoritarismo, que en México la presidenta quiere tener el control de todo, que Morena ahora va a ser el único partido que exista en el mundo. Es el fortalecimiento del régimen de democracia electoral y participativa que ayuda a fortalecer la democracia en México”, agregó.



Sheinbaum también negó las afirmaciones que señalan la intención de eliminar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), tras los comentarios de Pablo Gómez.