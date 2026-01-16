Se trabaja en CDMX para mejorar la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas

-Se construyen políticas públicas libres de prejuicios, basadas en evidencia y dignidad, orientadas a generar salud sin estigmas.

Con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y llevar a cabo acciones en el marco de políticas públicas con enfoque de derechos humanos en materia de salud mental y atención integral al consumo de sustancias psicoactivas, el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) realizó la primera Mesa Interinstitucional de Consejos para la Atención Integral al Consumo de Sustancias Psicoactivas 2026, en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), donde estuvieron presentes las 16 alcaldías y los distritos sanitarios de la CDMX.



La directora general del IAPA, la Lic. Amaya Ordorika, destacó que la transformación en los servicios de atención a la salud mental y al consumo de sustancias psicoactivas, respaldada por la reforma a la Ley General de Salud de 2022, marca un punto de inflexión al consolidar un enfoque comunitario y de derechos humanos, garantizando la autonomía de las personas, la garantía de un tratamiento con consentimiento informado y voluntario.



La Mtra. María Dolores González Saravia Calderón, presidenta de la CDHCM, puntualizó que no todas las personas usuarias de sustancias psicoactivas enfrentan las mismas barreras y obstáculos para acceder a la atención, y enfatizó que es necesario fortalecer un sistema integral de atención articulado, que no reaccione únicamente ante la crisis, sino que prevenga, acompañe, cuide y proteja desde los derechos humanos.



Las autoridades coincidieron en la importancia de articular esfuerzos con actores de gobierno, sociedad civil y colectivos de personas expertas por experiencia para fortalecer el modelo de atención a la salud mental desde la perspectiva de derechos humanos con un enfoque de reducción de riesgos y daños, desarrollando una política pragmática donde lo que más importa es colocar a las personas en el centro y salvar vidas.