Convoca PROCINECDMX al Rally Audiovisual Violeta 2026

-Iniciativa para que niñas y adolescentes cuenten historias sobre mujeres y fútbol en la Capital

El Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México (PROCINECDMX) anuncia el lanzamiento del Rally audiovisual Violeta 2026, una convocatoria dirigida a niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años que residan en la capital, con el objetivo de fomentar la expresión creativa, el acceso al cine y la reflexión en torno al tema “Mujeres y fútbol”.



La iniciativa se realiza en el marco de Tiempo de Mujeres: Festival por la Igualdad 2026, organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y busca que las participantes encuentren en el lenguaje audiovisual una herramienta accesible para alzar la voz, narrar sus experiencias y compartir su mirada sobre la ciudad, en un reto creativo de tiempo limitado.



El Rally Violeta invita a realizar un cortometraje original de entre 1 y 3 minutos, grabado con teléfono celular o tableta, en un periodo de una semana, a partir del banderazo de salida. Los trabajos podrán realizarse en las categorías de ficción, documental, animación o experimental, y los temas específicos serán asignados por sorteo el día de inicio del rally.



La convocatoria está dirigida a niñas, mujeres adolescentes, niñes y adolescentes con identidad trans femenina, y se divide en dos categorías de participación: Categoría A: 6 a 11 años y categoría B: 12 a 17 años.



Entre los ejes temáticos se encuentran: Mujeres en el juego; Mujeres que inspiran en el fútbol y Mi historia en el fútbol



La inscripción será gratuita y estará abierta del 8 de enero al 1 de febrero de 2026, a través del enlace https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezWsEgrgTFm2i2BeCY_596WDq3wh9jvn4EMNFKH1tui5_Q5A/viewform , con un cupo limitado a 600 folios. El banderazo de salida se realizará el 1 de febrero de 2026, fecha en la que se dará a conocer el elemento sorpresa obligatorio que deberá aparecer en los cortometrajes.



Los resultados se publicarán el 23 de febrero de 2026. Los videos seleccionados serán proyectados en una función especial de estreno organizada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y PROCINECDMX y se otorgarán tabletas electrónicas como reconocimiento a los trabajos destacados de cada categoría.



Con el Rally audiovisual Violeta, PROCINECDMX reafirma su compromiso con la formación de nuevas audiencias, el acceso equitativo a la creación cinematográfica y la promoción de narrativas que fortalezcan valores como la igualdad, la empatía y la colaboración, colocando a la Ciudad de México como un espacio donde las infancias y adolescencias también hacen cine.