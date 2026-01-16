Firman alianza alcaldía Álvaro Obregón y Consejo Ciudadano para prevenir el delito

-Impulsarán acciones de cultura cívica, atención a víctimas y construcción de entornos libres de violencia.

La alcaldía Álvaro Obregón y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia firmaron un acuerdo en donde señalaron trabajarán de manera conjunta para impulsar acciones de prevención del delito, fortalecimiento de la cultura cívica y construcción de entornos libres de violencia en la demarcación.



Este compromiso quedó formalizado mediante la firma de un Memorándum de Entendimiento, el primero de este tipo que el organismo ciudadano suscribe con una alcaldía de la capital.



El alcalde Javier López Casarín y el secretario ejecutivo del Consejo Ciudadano, Ramón Beltrán Arellano, fueron los encargados de firmar la alianza, y coincidieron en la necesidad de estrechar la colaboración entre autoridades y sociedad civil para atender problemáticas de seguridad desde una perspectiva integral.



López Casarín señaló que Álvaro Obregón enfrenta retos complejos debido a su tamaño y diversidad social. Recordó que se trata de la tercera alcaldía más poblada de la Ciudad de México y una de las que presenta mayores contrastes económicos y territoriales, lo que obliga a diseñar políticas diferenciadas y cercanas a la gente.



Mencionó que entre los temas que más preocupan se encuentran la violencia de género y el aumento de casos de suicidio, por lo que consideró fundamental aprovechar la experiencia del Consejo Ciudadano en materia de acompañamiento psicológico, contención y orientación legal. Afirmó que el trabajo conjunto permitirá ofrecer mejores herramientas de apoyo a las y los habitantes de la demarcación.



Beltrán Arellano destacó que el Consejo Ciudadano cuenta con un equipo multidisciplinario que ha desarrollado modelos de atención a víctimas y estrategias de prevención reconocidas a nivel nacional. Subrayó que el organismo actúa como un puente entre la ciudadanía y las instituciones públicas, con el objetivo de que las denuncias y necesidades sociales se traduzcan en acciones concretas.



Consideró que la coordinación permanente con la alcaldía permitirá potenciar las capacidades institucionales y generar resultados medibles en materia de seguridad y justicia. Señaló que la participación social es clave para recuperar la confianza y fortalecer el tejido comunitario.



Ambas instancias instalarán en las próximas semanas una mesa de trabajo para definir proyectos específicos dirigidos a la población obregonense. Las acciones, adelantaron, se desarrollarán con enfoque de género y con apego a los derechos humanos, buscando atender de manera prioritaria a los sectores más vulnerables.