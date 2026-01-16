Inicia en Metepec programa Hoy No Circula

-El programa comenzará con un operativo preventivo para mejorar la movilidad y fortalecer el orden vial.

En el municipio de Metepec, encabezado por el presidente municipal Fernando Flores Fernández, se informó que ya es un hecho la implementación a partir del día de ayer, 15 de enero, de la aplicación del programa Hoy No Circula.



Así lo informó el Comisario de Seguridad Pública de Metepec, Jesús Alberto Ramírez Manzur, quien recalcó que este programa forma parte de las estrategias para mejorar la movilidad y fortalecer el orden vial en el Valle de Toluca.



Mencionó que en una primera etapa, se implementará un esquema preventivo y de orientación ciudadana, evitando aplicar sanciones; esto se debe a que se ha considerado el hecho de que numerosos automovilistas aún realizan trámites de verificación vehicular.



Y es que para el presidente municipal Flores Fernández lo más importante es generar conciencia entre los conductores; no perseguirlos, sino todo lo contrario, acompañarlos y facilitarles la adaptación a este programa; señaló Ramírez Manzur.



Recalcó que en Metepec las únicas que podrán levantar infracciones son las agentes femeninas de Tránsito Municipal, ya que es así como se establece en el Reglamento de Tránsito del Estado de México.



Indicó que Metepec cuenta con 22 policías de tránsito debidamente capacitadas y certificadas, quienes realizarán labores informativas y, en su caso, sancionadoras.



También informó que en Metepec se cuenta con dispositivos electrónicos que permiten liquidar las multas de manera inmediata mediante tarjeta bancaria, con la posibilidad de obtener descuentos significativos si el pago se realiza el mismo día, o bien cubrirlo directamente en la Tesorería Municipal.