Inicia en Naucalpan rehabilitación integral del pozo de agua Molinito 204

Isaac Montoya reconoció el trabajo exhaustivo que ha realizado OAPAS Naucalpan en estos trabajos de rehabilitación y mejora.

El Gobierno de Ciudad Naucalpan, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, dio inicio a la rehabilitación integral del pozo de agua potable Molinito 204.



Durante el inicio de los trabajos, Montoya Márquez señaló que la infraestructura estratégica llevaba cuatro años fuera de servicio y que ahora, con la rehabilitación, se mejorará la distribución de agua en diversas colonias del municipio.



Señaló que la obra se realiza gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de CONAGUA y el programa PRODDER.



También agradeció al gobierno del Estado de México, liderado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, mediante coordinación institucional, ha contribuido en la realización de esta enorme obra.



Y reconoció el trabajo exhaustivo que ha realizado OAPAS Naucalpan en estos trabajos de rehabilitación y mejora.



Recordó que la rehabilitación se ejecuta con recursos federales y municipales al 50%, con una inversión cercana a 5 millones de pesos, beneficiando a más de 15 mil habitantes de colonias como Jardines del Molinito, El Molinito, San Luis Tlatilco, Industrial Tlatilco, Loma Linda, Los Remedios, San Agustín y San Esteban, entre otras.



Finalizó recalcando que con esta iniciativa, el Gobierno de Ciudad Naucalpan fortalece su Plan Hídrico Municipal, mejora la infraestructura de agua potable y avanza en la reducción de la dependencia del Sistema Cutzamala, garantizando soluciones de largo plazo para el derecho humano al agua.



“Desde el Gobierno de Ciudad Naucalpan, seguimos trabajando por el bienestar de las comunidades, con planeación, responsabilidad y coordinación entre los tres órdenes de gobierno”.