Extorsión disminuyó en Edoméx 23.5% con exitosa estrategia de seguridad

La Línea 089, herramienta ciudadana contra la extorsión, ofrece atención anónima, disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Como resultado de la estrategia de seguridad encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y de la coordinación de las fuerzas federales, estatales y municipales, el Estado de México registró una disminución del 23.5 por ciento en el delito de extorsión, un logro que refleja el avance en la construcción de un entorno más seguro y pacífico para las familias mexiquenses.



“Presidí la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz de este martes. En esta reunión, la @FiscaliaEdomex compartió la disminución de 23.5% en el delito de extorsión, en lo que va de 2025 en comparación con 2024. Seguiremos sumando esfuerzos para la tranquilidad y el bienestar de las y los mexiquenses, publicó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en sus redes sociales.



El análisis corresponde al periodo del 1 de enero al 3 de agosto de 2025, comparado con el mismo lapso de 2024, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.



En este contexto, se hace un llamado a la ciudadanía a reportar este tipo de delitos a través de la Línea 089, que se ha consolidado como una herramienta fundamental en la lucha contra la extorsión en el Estado de México, permitiendo la participación de la población en estrategias exitosas como “Operación Liberación”, implementada por los gobiernos estatal y federal.



La llamada es anónima, el servicio está disponible las 24 horas, los 365 días del año, y a cada reporte se le asigna un folio para su seguimiento formal.



Los datos fueron dados a conocer en la sesión número 470 de este mecanismo de seguridad participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad estatal; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en el Estado de México; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; así como representantes de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.