IEEM pone a disposición guía sobre violencia política contra mujeres en razón de género

-La Guía se dirige a mujeres en ejercicio de derechos político-electorales en el Estado de México.

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) pone a disposición la Guía sobre la prevención y atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, una herramienta diseñada para que las mujeres en ejercicio de derechos político-electorales puedan identificar qué es, cuáles son los elementos que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género (VPG) así como las vías y mecanismos para la atención y sanción.



El documento es un reflejo del compromiso del IEEM para prevenir y atender la VPG con el trabajo coordinado entre la Unidad Coordinadora de Género (UCG) como área técnica que brinda apoyo, asistencia y asesoría a precandidatas, candidatas, aspirantes, militantes de partidos políticos y mujeres electas en ejercicio de sus derechos político electorales; con la Secretaría Ejecutiva, a través de la Subdirección de Quejas y Denuncias que es la responsable de la tramitación del Procedimiento Especial Sancionador y la Contraloría General, entre cuyas atribuciones se encuentra la de iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa.



La VPG puede presentarse como acciones, omisiones o tolerancia que dañen, limiten o anulen el ejercicio de los derechos político-electorales por ser mujer y se base en elementos de género, y manifestarse de diversas maneras, desde limitar el acceso a información, agresiones basadas en estereotipos, difundir mensajes o imágenes que buscan desacreditar a las mujeres y a su capacidad para ejercer cargos públicos.



Por lo anterior, es fundamental contar con herramientas accesibles y oportunas que permitan identificar las conductas y conocer los mecanismos de atención y sanción para erradicar estas prácticas que son un obstáculo para la participación política de las mujeres.



Puedes consultar el documento en el siguiente enlace: https://www.ieem.org.mx/OPPMEM/docs/conceptos-basicos/vpg/Guia-VPG-CG.pdf