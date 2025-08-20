GEM facilita acuerdos entre trabajadores y empleadores

-Con esta acción se acercarán soluciones a las y los trabajadores, así como a empleadores, contribuyendo a la resolución de laudos.

Con el propósito de impulsar mecanismos de resolución pacífica y eficiente de conflictos laborales, la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de México y el Ayuntamiento de Jaltenco llevaron a cabo la firma de un convenio de colaboración que dará paso a la realización de Jornadas de Conciliación Laboral Permanente.



El acuerdo busca acercar soluciones a las y los trabajadores, así como a empleadores, en los procedimientos radicados ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán-Texcoco y el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, contribuyendo a la resolución de laudos en beneficio de la justicia laboral.



Durante el evento, encabezado por Norberto Morales Poblete, Secretario del Trabajo, y María del Rosario Payne Islas, Presidenta Municipal Constitucional de Jaltenco, se destacó la importancia de trabajar de manera coordinada entre los distintos órdenes de gobierno para garantizar el respeto a los derechos laborales.



Con Jaltenco, suman 20 municipios los que han firmado este convenio con la Secretaría de Trabajo. Al respecto, el titular de esta dependencia señaló que la conciliación es un instrumento fundamental para construir un entorno laboral justo, donde el diálogo y los acuerdos sustituyen al conflicto y la confrontación.



Por su parte, la Presidenta Municipal de Jaltenco resaltó que este convenio representa una oportunidad para dar certidumbre a la clase trabajadora y soluciones prontas y equitativas en los conflictos laborales.