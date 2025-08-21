En Mexicaltzingo reafirmamos el compromiso con el cuidado y respeto: Saray Benítez

También realizó una visita a la planta de Hongos del Bosque del Grupo Monteblanco.

Continúan las giras de trabajo por parte de la presidenta municipal de Mexicaltzingo, Saray Benítez Espinosa, quien comenzó con una reunión con los adultos mayores del municipio, a quienes hizo entrega de apoyos funcionales, aparatos auditivos y sillas de ruedas.

Durante el evento, Benítez Espinosa señaló que estas entregas son fruto de los convenios que se tiene con el gobierno del estado, encabezado por la maestra Delfina Gómez Álvarez, quien trabaja desde el inicio de su mandato en favor de quienes más lo necesitan.

En la entrega de apoyos estuvo acompañada de personal del DIFEM, quienes señalaron que es un enorme placer, observar como se sigue trabajando en Mexicaltzingo para mejorar la cálida de vida de los habitantes.

Además se reunió con el subprocurador de Protección a la Fauna de Propaem, el Lic. Rafael del Ángel López Elizalde, con quien, reafirmó, que en Mexicaltzingo se seguirá trabajando para fortalecer la colaboración en beneficio de los seres sintientes de nuestro municipio. También reafirmó su compromiso y el de su gobierno con el cuidado y respeto hacia los animales.

Benítez Espinosa también asistió a la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública de la Región 14, un espacio de coordinación y trabajo conjunto con autoridades de la zona.

Junto con presidentas y presidentes del Valle de Toluca reafirman que seguirá sumando esfuerzos para fortalecer la seguridad y tranquilidad de los habitantes.

Saray Benítez, señaló que su gobierno seguirá trabajando de la mano con las mesas de seguridad y las autoridades estatales y federales para brindar seguridad y tranquilidad a las familias de Mexicaltzingo.

También realizó una visita a la planta de Hongos del Bosque del Grupo Monteblanco, en compañía de la Secretaria de Desarrollo Económico, Lic. Laura Teresa González Hernández.

Durante el recorrido, los directivos les mostraron sus instalaciones, además de darles a conocer a la presidenta y a la secretaria el enorme trabajo que se realiza, colocándolos como un ejemplo de innovación y desarrollo productivo en la región.

Benítez Espinosa señaló que Mexicaltzingo es un municipio que sigue avanzando con crecimiento y desarrollo económico, y es gracias al esfuerzo de su gente y a la confianza de los empresarios que deciden invertir aquí.

Reciente:

Más de :

Destacadas:

1 DE CADA 4 NIÑAS ES VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL: ONG

21 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Se anunció que se lanzará un catálogo gratuito de recursos pedagógicos, didácticos y de capacitación dirigido a directivos, docentes, familias y cuidadores. …

Avanza peso mexicano contra el dólar; espera minutas de la FED

21 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Tras dos jornadas consecutivas con pérdidas, la divisa mexicana ganó terreno. El peso mexicano se apreció contra el dólar en la sesión …

Se incrementaron 7.9% los gastos de salud en familias mexicanas

21 agosto, 2025
Destacado, Nacional

En promedio, cada hogar en México desembolsó 1,605 pesos trimestrales de su ingreso corriente para cubrir necesidades de salud, como chequeos, estudios, …

Quintana Roo impulsa la economía azul para proteger y regenerar la biodiversidad: Mara Lezama

21 agosto, 2025
Destacado, Nacional

-Inaugura el Tercer Foro Internacional de Economía y Crecimiento Azul, donde exhortan a los participantes a construir acuerdos que generen políticas públicas …

Clara Brugada anunció la detención de 13 personas relacionadas con el Caso Ximena Guzmán y José Muñoz

21 agosto, 2025
CDMX, Destacado

Expresó su agradecimiento a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo respaldo ha sido clave para fortalecer el trabajo conjunto La …

Se unen alcaldía Cuauhtémoc y UNAM en jornada de bienestar animal en el parque El Pípila

21 agosto, 2025
CDMX, Destacado

-Con especialistas de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, se brindaron servicios gratuitos y orientación en materia de …

Edoméx lanza ofensiva para erradicar la extorsión: Horacio Duarte

21 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-“Denunciar es resistir”; se impulsa en Edoméx alianza ciudadana contra la extorsión, el enemigo silencioso de la inversión. En el Estado de …

“El medio ambiente es prioridad en Edoméx”: Delfina Gómez

21 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Se entregaron 18 distinciones en 16 categorías a personas, niñas y niños que protegen bosques, restauran ecosistemas y cuidan a los seres …

En Edoméx 1.9 millones de personas superan la pobreza: INEGI y CIEPS

21 agosto, 2025
Destacado, Edomex

-Más de 900 mil mujeres mejoraron sus condiciones de vida; 375 mil personas superaron la pobreza extrema. La política social impulsada por …

Presenta rectora Patricia Zarza su plan de 140 días para atender demandas estudiantiles

21 agosto, 2025
Destacado, Edomex

Esta estrategia surgió tras largos diálogos con la comunidad estudiantil de la UAEMéx. La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) presentó …

Municipios del Valle de Toluca redoblan esfuerzos en seguridad y el bienestar de la población: Ricardo Moreno

21 agosto, 2025
Destacado, Edomex

-Propone Ricardo Moreno más operativos, botones de pánico y campañas contra la extorsión Durante la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Intermunicipal de …

Supervisa Isaac Montoya renovación urbana en El Pico y la Pala

21 agosto, 2025
Destacado, Edomex

La avenida Colinas de San Mateo será un Sendero Seguro y Luminoso al ser un punto importante de encuentro de varias comunidades. …

GEM entregó unidades deportivas en Jocotitlán y Acambay

21 agosto, 2025
Destacado, Edomex

Forman parte del Programa de Obra Pública del gobierno estatal que ha recuperado espacios para el esparcimiento familiar. La Gobernadora Delfina Gómez …

Se vive noche de terror en partido entre Independiente y U de Chile

21 agosto, 2025
Deportes, Destacado

La Conmebol informó que decidió cancelar el partido. Aficiones de ambos equipos se enfrascaron en una pelea campal, la Conmebol suspende partido …

Sufre Katy Perry descarga eléctrica durante show

21 agosto, 2025
Destacado, Espectáculos

La cantante ha sufrido de varios percances durante su gira “The Lifetimes Tour 2025”. Parece que la gira “The Lifetimes Tour 2025” …

FRAUDES CIBERNÉTICOS CON IA PROVOCAN PÉRDIDAS POR 20 MIL MDP

20 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Para 2025, se proyecta un incremento del 70% en el uso de malware móvil, lo que podría ubicar a México como el …

La transformación digital acelera una crisis energética en México

20 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

La energía es el nuevo combustible del desarrollo. Entre más avanza la transformación digital más rápido se rezaga la infraestructura que la …

Se abastecerán 15 millones de medicamentos mediante Rutas de la Salud: Sheinbaum

20 agosto, 2025
Destacado, Nacional

-Se busca avanzar y mejorar el sistema de salud del IMSS Bienestar. 10,497 paquetes de medicamentos serán entregados antes del sábado 23 …

Mara Lezama inauguró proyecto JITUR; espacio que innovará el turismo desde la visión juvenil

20 agosto, 2025
Destacado, Nacional

-Proyecto JITUR le abre el camino a la juventud, con espacios para sus proyectos turísticos y desarrollar nuevas ideas A fin de …

Entrega Clara Brugada videocámaras y tótems, convirtiendo a la CDMX en la ciudad más videovigilada de América

20 agosto, 2025
CDMX, Destacado

-Con esta incorporación tecnológica, la Ciudad de México tendrá más de 113 mil videocámaras instaladas a lo largo y ancho de su …

Encabezó Rojo de la Vega retiro de vehículos “chatarra” en Santa María la Ribera

20 agosto, 2025
CDMX, Destacado

-Continúan operativos para el retiro de estas unidades, que representan un riesgo para vecinas y vecinos; van más de mil 400 en …

Manuel Vilchis abandera inicio de obras en el Barrio de San Miguel

20 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

En Zinacantepec se trabaja de manera cercana y constante para resolver las demandas que por muchos años habían esperado ser escuchadas. El …

Se refuerza la salud en Edoméx; se distribuirán más de 2 millones de medicamentos: Delfina Gómez

20 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Arrancan las Rutas de la Salud con 35 unidades que abastecerán a más de mil clínicas del IMSS-Bienestar en los 125 municipios …

GEM combate extorsión para garantizar inversión: Horacio Duarte

20 agosto, 2025
Destacado, Edomex

Señaló Duarte Olivares que en Edoméx se ha registrado una disminución histórica del 14% en delitos contra las empresas. “Tenemos que acabar …

Inicia la UAEMéx censos de laboratorios en la Facultad de Ciencias Agrícolas

20 agosto, 2025
Destacado, Edomex

Este diagnóstico permitirá identificar con precisión las necesidades de infraestructura y equipamiento. Encabezó la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de …

Toluca fortalece modelo de prevención contra la corrupción: Ricardo Moreno

20 agosto, 2025
Destacado, Edomex

-Se firmó un convenio entre la capital y el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México y Municipios, además se destacaron los …

Inauguran la Unidad de Atención Primaria a la Salud Mental y Adicciones de San Mateo Atenco

20 agosto, 2025
Destacado, Edomex

-Ana Muñiz Neyra puso en marcha la estrategia “Unidos por la vida”, diseñada para prevenir y atender la conducta suicida y el …

Detienen en Almoloya de Juárez a dos presuntos responsables del robo siete vehículos

20 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Justicia

En el sitio también fueron aseguradas armas de fabricación casera y teléfonos celulares. Producto de un operativo entre la Policía Municipal de …

Cristiano Ronaldo busca otro título; llega a la final de la Supercopa saudita

20 agosto, 2025
Deportes, Destacado

El delantero luso sigue demostrando que es el líder del Al Nassr, llevándolos a una nueva final. Cristiano Ronaldo se llevó el …

Ricky Martin primer artista en recibir el Latin Icon en los MTV VMA

20 agosto, 2025
Destacado, Espectáculos

No solo recibe un reconocimiento a su carrera, sino también a su papel como embajador de la música latina. El oriundo de …

“El MAYO” ZAMBADA SERÁ TESTIGO PROTEGIDO Y COOPERARÁ CON USA

19 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

El antiguo líder del Cártel de Sinaloa, detenido en extrañas circunstancias en julio de 2024, sigue los pasos de Ovidio Guzmán. Fue …

Repartirá INE más de 7 mil mdp a partidos políticos

19 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Esta declaración se da en medio del debate sobre el costo del sistema electoral de México El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció …

García Harfuch refuerza seguridad en Sinaloa; entrega 100 nuevas patrullas

19 agosto, 2025
Destacado, Nacional

En lo que va del mes de agosto se han registrado 58 homicidios en diferentes regiones de la entidad. Durante su tercera …

David Monreal encabeza conmemoración de los 200 años de la instalación del TSJEZ

19 agosto, 2025
Destacado, Nacional

-Se recordó la instalación del Supremo Tribunal de Justicia el 11 de agosto de 1825 El Gobernador David Monreal Ávila encabezó y …

Clara Brugada presenta Plan Integral de Mantenimiento a la Carpeta Asfáltica

19 agosto, 2025
CDMX, Destacado

-El plan, que considera atender mil 250 kilómetros de vialidades primarias, consta de tres puntos: bacheo programado nocturno, bacheo por reporte ciudadano …

Se someten a votación más de 1600 proyectos para presupuesto en Álvaro Obregón

19 agosto, 2025
CDMX, Destacado

Álvaro Obregón destaca por su alto cumplimiento en la ejecución de proyectos del Presupuesto Participativo. En la Alcaldía Álvaro Obregón, mil 621 …

Mediante operativo “Fortaleza” autoridades de Edoméx aseguran 21 inmuebles, vehículos y autopartes

19 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Las acciones operativas fueron realizadas en los municipios de Acolman, Atenco, Capulhuac, Chalco, Cocotitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Lerma, Melchor Ocampo, Naucalpan, Nicolás …

Inaugura Delfina Gómez Congreso Internacional de Educación

19 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

El encuentro académico reúne a docentes y conferencistas internacionales en Texcoco, Toluca y Tejupilco, con el objetivo de actualizar métodos pedagógicos y …

Homicidios dolosos disminuyen 17% y robo de vehículos 48% en Edoméx

19 agosto, 2025
Destacado, Edomex

Esta sesión se realizó en el municipio de Texcoco. Durante los primeros 145 días de operaciones del Mando Unificado Oriente, estrategia conjunta …

Acuerdan UAEMéx y estudiantes de Ciencias Políticas ruta para entrega de instalaciones

19 agosto, 2025
Destacado, Edomex

La fecha límite fijada para la devolución es el domingo 24 de agosto. Podría la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) …

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.