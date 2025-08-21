En Mexicaltzingo reafirmamos el compromiso con el cuidado y respeto: Saray Benítez

También realizó una visita a la planta de Hongos del Bosque del Grupo Monteblanco.

Continúan las giras de trabajo por parte de la presidenta municipal de Mexicaltzingo, Saray Benítez Espinosa, quien comenzó con una reunión con los adultos mayores del municipio, a quienes hizo entrega de apoyos funcionales, aparatos auditivos y sillas de ruedas.



Durante el evento, Benítez Espinosa señaló que estas entregas son fruto de los convenios que se tiene con el gobierno del estado, encabezado por la maestra Delfina Gómez Álvarez, quien trabaja desde el inicio de su mandato en favor de quienes más lo necesitan.



En la entrega de apoyos estuvo acompañada de personal del DIFEM, quienes señalaron que es un enorme placer, observar como se sigue trabajando en Mexicaltzingo para mejorar la cálida de vida de los habitantes.



Además se reunió con el subprocurador de Protección a la Fauna de Propaem, el Lic. Rafael del Ángel López Elizalde, con quien, reafirmó, que en Mexicaltzingo se seguirá trabajando para fortalecer la colaboración en beneficio de los seres sintientes de nuestro municipio. También reafirmó su compromiso y el de su gobierno con el cuidado y respeto hacia los animales.



Benítez Espinosa también asistió a la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública de la Región 14, un espacio de coordinación y trabajo conjunto con autoridades de la zona.



Junto con presidentas y presidentes del Valle de Toluca reafirman que seguirá sumando esfuerzos para fortalecer la seguridad y tranquilidad de los habitantes.



Saray Benítez, señaló que su gobierno seguirá trabajando de la mano con las mesas de seguridad y las autoridades estatales y federales para brindar seguridad y tranquilidad a las familias de Mexicaltzingo.



También realizó una visita a la planta de Hongos del Bosque del Grupo Monteblanco, en compañía de la Secretaria de Desarrollo Económico, Lic. Laura Teresa González Hernández.



Durante el recorrido, los directivos les mostraron sus instalaciones, además de darles a conocer a la presidenta y a la secretaria el enorme trabajo que se realiza, colocándolos como un ejemplo de innovación y desarrollo productivo en la región.



Benítez Espinosa señaló que Mexicaltzingo es un municipio que sigue avanzando con crecimiento y desarrollo económico, y es gracias al esfuerzo de su gente y a la confianza de los empresarios que deciden invertir aquí.