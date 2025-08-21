Impulsa Ramírez Ponce propuesta turística “Lerma: Aventura, Arte y Tradición”

Se trabaja en impulsar el desarrollo económico y social a través del turismo sostenible y la actividad artesanal.



Se llevó a cabo la primera sesión del Consejo Consultivo Municipal de Turismo Sostenible y Desarrollo Artesanal de Lerma, que tuvo como sede el complejo Krasiva, un destacado espacio natural en la Cañada de Alférez y que contó con la presencia de autoridades estatales y municipales, así como de representantes del sector turístico y artesanal.



Este evento estuvo encabezado por el presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, quien destacó



la importancia de la colaboración intergubernamental y la participación ciudadana.



Señaló que Lerma es un municipio muy bonito, que tiene paisajes únicos, además de contar con un gran equipo de artesanos, comerciantes y ciudadanos que día a día impulsan nuestra identidad.



“Hoy, con la integración del Gobierno Estatal, el respaldo del Gobierno Federal y la participación ciudadana, estamos trabajando en unidad para dar resultados”, expresó el alcalde.



Entre los asistentes se encontraban la Lic. Marisol Mote Martínez, Presidenta del DIF Lerma; el Lic. Mauricio Sánchez Sánchez, Director General de Planeación y Desarrollo Turístico Sostenible del Estado de México; el Mtro. Agustín Herrera Pérez, Director General del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México (IIFAEM); el Mtro. Rafael Villegas Talancón, Director de Atracción de Reuniones, Congresos y Convenciones del Estado de México; y el Mtro. Roberto Misael Vega Salinas, Director General de Promoción Turística del Estado de México.



En esta reunión se llevaron a cabo las presentaciones de diversos proyectos y acciones, entre los que destacaron la Propuesta Turística Municipal “Lerma: Aventura, Arte y Tradición”, iniciativa que busca crear un distintivo que posicione a Lerma como un destino competitivo y culturalmente valioso.



También se presentó el Plan de Trabajo Anual 2025, que integra proyectos clave, incluyendo capacitación en cultura turística, talleres artesanales y la profesionalización de prestadores de servicios; y el Proyecto de Indicación Geográfica (IG), una iniciativa para obtener un distintivo oficial para el tule y las artesanías de San Pedro Tultepec, reconociendo su valor como patrimonio de Lerma.



Ramírez Ponce subrayó que la visión de su gobierno va más allá de los centros comerciales, ahora lo más importante es enfocarse en un turismo sostenible que integrará cultura, deporte y naturaleza.



Señaló que han sido un enorme éxito los festivales culturales en Lerma, que han logrado atraer a más de 80 mil visitantes. También mencionó que fueron un enorme sorpresa la implementación de rutas ciclistas digitales.



Ramírez Ponce anunció que se creará un Mercado Ganadero en Pueblo Nuevo en coordinación con la delegación municipal, que busca ofrecer un espacio ordenado y familiar con beneficios económicos directos para la comunidad.



Finalmente, reiteró el compromiso de su administración para que la derrama económica y los beneficios de los proyectos se queden en el municipio, fortaleciendo directamente a las familias de Lerma.