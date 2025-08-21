San Mateo Atenco tiene buenos resultados en seguridad y protección civil: Ana Muñiz

Señaló que gracias a la coordinación entre autoridades y Centros de Mando municipales el Valle de Toluca se encuentra más protegido.

La presidenta municipal de San Mateo Atenco, Ana Muñiz Neyra, señaló que su gobierno se encuentra trabajando en un enfoque integral de prevención y bienestar; estos han logrado un enorme avance en los logros en materia de seguridad pública que han logrado cumplir con el compromiso de su gobierno con la tranquilidad de las familias atenquenses.



Muñiz Neyra destacó el enorme trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, gracias al cual, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad, San Mateo Atenco se ha colocado entre los 13 municipios más seguros del Estado de México.



Señaló que San Mateo Atenco ha tenido una reducción en los índices de delitos de alto impacto del 28%, además se ha demostrado la efectividad de los operativos intermunicipales permanentes con la participación de la Policía Estatal; como lo ha sido la desarticulación de bandas delictivas.



Mencionó que el Modelo AHORA, ha logrado grandes resultados, ya que al ser una estrategia pionera en el municipio, se combate la violencia hacia las niñas y las mujeres. Recalcó que gracias a este modelo se han atendido 150 medidas de protección y 127 víctimas cuentan con la Alerta AHORA; en este momento no se ha reportado ningún caso en “rojo” del semáforo que mide el grado de riesgo que corren las personas que han reportado ser víctimas de violencia de género.



Muñiz Neyra también agradeció y reconoció el respaldo que el municipio ha recibido por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, de la Conagua y la Comisión del Agua del Estado de México, tras las intensas lluvias ocurridas el pasado 2 de junio; destacó que fuera de ese evento el municipio no ha registrado mayores estragos en esta temporada de lluvias.



Señaló que tras las sesiones con los consejos municipales de Seguridad Pública y de Protección Civil, Muñiz Neyra estableció como acciones prioritarias: continuar la instalación de nuevos puntos de monitoreo inteligente para reforzar el sistema de videovigilancia, la capacitación en materia de protección civil en las plazas y talleres de calzado; el seguimiento a los protocolos de prevención de inundaciones y el fortalecimiento de la colaboración interinstitucional.



Finalmente, la alcaldesa Muñiz Neyra convocó a la ciudadanía a denunciar formalmente los delitos y a sumarse como portavoz de las acciones municipales porque en San Mateo Atenco la prevención, la seguridad y la protección civil caminan de la mano. “Aquí estamos unidos por la seguridad y la vida”