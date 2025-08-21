Clara Brugada anunció la detención de 13 personas relacionadas con el Caso Ximena Guzmán y José Muñoz

Expresó su agradecimiento a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo respaldo ha sido clave para fortalecer el trabajo conjunto

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que durante la madrugada de este miércoles, en un operativo conjunto con el Gobierno de México, fueron detenidas 13 personas presuntamente vinculadas con el atentado a los funcionarios públicos Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, cometido el pasado 20 de mayo.



“Estos resultados representan los primeros avances de una investigación que sigue en curso”, señaló Brugada Molina en conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.



La mandataria capitalina detalló que, del total de detenidos, presuntamente tres habrían participado directamente en el crimen, mientras que el resto estuvo vinculado a la planeación del mismo.



Reiteró que su gobierno no descansará hasta lograr el esclarecimiento total de los hechos y garantizar justicia en memoria de Ximena y José, con pleno respeto a sus familias, amigos y compañeros.



El operativo fue posible gracias al trabajo conjunto entre autoridades de la Ciudad de México y del gobierno federal, entre ellas la Fiscalía General de Justicia capitalina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Fiscalía General de la República, así como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.



Brugada Molina expresó un especial agradecimiento a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo respaldo ha sido clave para fortalecer el trabajo conjunto. Subrayó que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno permite avanzar con mayor eficacia en la lucha contra la impunidad.



Finalmente, anunció que este mismo día, a las 17:00 horas, la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Pablo Vázquez Camacho, ofrecerán una conferencia de prensa para dar a conocer más detalles del caso.



Brugada Molina estuvo acompañada por Bertha Alcalde Luján y Pablo Vázquez Camacho, así como los secretarios de Gobierno y de Atención y Participación Ciudadana, César Cravioto Romero y Tomás Pliego Calvo, respectivamente.