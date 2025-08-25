Adolfo Solís da inicio a dos obras viales y entrega apoyos en Almoloya de Juárez

Se ha iniciado en los últimos meses la modernización de vialidades con concreto hidráulico en varias localidades.



Ester fin de semana, el presidente municipal de Almoloya de Juárez, Adolfo Solis Gómez, puso en marcha dos nuevas obras de encementado, en dos localidades del municipio.



El banderazo de inicio, se dio primero en la localidad de la Loma de San Miguel en donde Solís Gómez, refrendo su compromiso con las vecinas y vecinos del lugar, para continuar con esta gira de entrega de obras en la locaidad de Plan de San Miguel.



Acompañado de su cabildo, vecinas, vecinos y algunas autoridades invitadas, Solís Gómez, señaló que su administración escucha a las autoridades auxiliares y a la población para atender los tramos carreteros más importantes.



Mencionó que estas acciones se suman a las que ya se realizan en comunidades como Mina México, Colinas del Sol, San Agustín Citlalli, Palos Amarillos, Yebuciví o Mextepec, donde se construyen caminos con concreto hidráulico de alta durabilidad.



En la localidad de Loma de San Miguel, Solís Gómez señaló durante el banderazo de inicio de la obra de modernización de una importante vialidad, en donde afirmó que la primera etapa contempla la construcción de 400 metros de camino con concreto hidráulico de 15 centímetros de grosor. Además hizo entrega a los vecinos de 198 tinacos.



Mientras tanto, en la localidad de Plan de San Miguel se comenzó con la reparación de 450 metros lineales en dos tramos, con varilla electrosoldada y un ancho de hasta seis metros; ante vecinos del lugar, comentó que esta reparación es urgente, ya que el día de hoy estos tramos son de difícil tránsito y se comprometió a que estas obras se realizarán en un tiempo estimado de ejecución de dos meses.



También hizo entrega de 66 tinacos a los pobladores, con lo que, con estas últimas entregas, su administración ya suman más de 2 mil tinacos distribuidos en lo que va del actual gobierno municipal.



El alcalde subrayó que los caminos serán construidos con materiales de alta calidad que aseguran una vida útil de al menos 25 años, respondiendo a las necesidades más sentidas de la población.