Refuerzan la seguridad en La Providencia, en Metepec

Se entregaron cámaras de videovigilancia como parte de la estrategia de prevención del delito y atención ciudadana.

En Metepec se continúa trabajando de manera constante en la seguridad de los ciudadanos, por lo que el gobierno encabezado por el presidente municipal, Fernando Flores Fernández llevó este compromiso a la colonia La Providencia.



Durante una ceremonia, se hizo entrega e instalación de 30 nuevas cámaras de videovigilancia en la colonia La Providencia, las cuales fortalecerán la seguridad en una de las zonas con mayor dinamismo del municipio.



Iraí Albarrá, presidente del DIF Metepec, y el comisario de Seguridad Pública, Jesús Ramírez Manzur fueron los encargados de realizar la entrega de estos dispositivos, y quienes destacaron estas acciones que se llevan en el municipio, que además forman parte de la estrategia de prevención del delito y atención ciudadana en la entidad.



El Comisario Jesús Ramírez Manzur, indico que la colocación de las cámaras se suma a la modernización del sistema de monitoreo y a los operativos de proximidad que se realizan de manera permanente en diversas colonias.



Enfatizó que con esta implementación tecnológica, se busca aproximar a la policial, además de fortalecer la presencia comunitaria mediante los Operativos de proximidad que se mantienen de manera permanente en diversas colonias, las cuales buscan fomentar la confianza entre la ciudadanía y las autoridades, así como de disuadir conductas delictivas desde un enfoque preventivo y colaborativo.



Irai Albarrán Segura, Presidenta del DIF Municipal, destaco que estas medidas, buscan refrendar su compromiso de avanzar hacia un Metepec más seguro, donde la tecnología y la participación comunitaria contribuyan a la tranquilidad de las familias.



Albarrán Segura, reitero que, con estas medidas, el gobierno de Metepec reitera su objetivo de construir un municipio más seguro, donde la tecnología se convierta en aliada de la tranquilidad, y donde la participación ciudadana se traduzca en acciones concretas y efectivas.