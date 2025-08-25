RIÑA VINCULADA A NARCOMENUDEO DEJA UN HOMBRE MUERTO Y UN DETENIDO EN TULTITLÁN

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) investiga la muerte de Raúl “R”, de 31 años, quien perdió la vida tras ser atacado con arma blanca durante una riña presuntamente relacionada con narcomenudeo en la colonia San Pablo de las Salinas, municipio de Tultitlán, Estado de México.

De acuerdo con los reportes, la víctima discutió con dos hombres, uno de los cuales lo agredió con una navaja, provocándole heridas que le ocasionaron la muerte en el sitio. Tras la agresión, los responsables huyeron en un vehículo azul.

Elementos de la Secretaría de Seguridad estatal desplegaron un operativo que permitió la detención de Miguel Ángel “I”, de 53 años, señalado como generador de violencia en la zona. Al momento de su captura, en la colonia Buenavista, se le aseguró una navaja y dosis de droga sintética tipo “cristal”.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que el segundo implicado, identificado como Javier “G”, primo del aprehendido, continúa prófugo aunque ya se cuenta con información sobre su paradero.