ASESINAN A DOS PERSONAS QUE VIAJABAN EN MOTOCICLETA EN JIQUIPILCO

Un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos mientras circulaban a bordo de una motoneta en la comunidad de Santa Isabel, municipio de Jiquipilco, en el norte del Estado de México.

De acuerdo con los reportes, las víctimas, de entre 35 y 40 años de edad, se desplazaban en una Itálika azul con negro, modelo WS150, cuando varios sujetos desconocidos los alcanzaron y abrieron fuego en su contra. En el sitio se localizaron siete casquillos calibre 9 milímetros.

Paramédicos de Protección Civil municipal acudieron para brindar auxilio, pero únicamente confirmaron que ambos ya no presentaban signos vitales. Los hechos ocurrieron sobre la calle Miguel Hidalgo, donde policías municipales acordonaron la zona hasta la llegada de peritos forenses.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una carpeta de investigación para dar con los responsables del ataque.