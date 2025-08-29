Anuncia Fernando Flores inicio de rehabilitación de avenidas en Metepec

Las obras de rehabilitación se realizarán en avenidas concesionadas con un presupuesto de más de 13,500 mdp.

Anunció el presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, que afortunadamente en las próximas semanas comenzarán los trabajos de mantenimiento en avenidas concesionadas del municipio.



Este logró se pudo obtener, después de una beneficiosa reunión con autoridades estatales y otros ediles en la Junta de Caminos.



Fue mediante un video difundido en sus redes sociales, donde Flores Fernández señaló que finalmente se pudo conocer a la empresa responsable del contrato por más de 13 mil 500 millones de pesos para la operación de estas vialidades, y que hasta ahora no han recibido la atención necesaria.



Flores Fernández expresó que este es el momento en que por fin ya se puede poner una cara a esta empresa, la cual tiene un contrato por más de 13,500 millones de pesos. Trece mil 500 millones de pesos gastamos los mexiquenses en estas avenidas que hoy no se les hace nada”



Metepec es uno de los municipios que cuenta con varias avenidas concesionadas, y en este momento, por fin se atenderán estas obras, que se encuentran el camino a Zacango y la avenida que conecta a Metepec con Nango.



En las próximas semanas en Metepec se iniciarán los trabajos de mantenimiento que son obligatorios y que están bajo contrato para las calles que hoy tanto necesitamos, sostuvo.



Flores Fernández concluyó su mensaje asegurando que su administración continuará trabajando bajo la consigna de ciudadanos gobernando para resolver los problemas que a todos nos importan y nos atañen.