Participa IEEM en Encuentro Nacional de intercambio de experiencia sobre paridad e inclusión

-Al encuentro asistieron autoridades electorales de las 32 entidades del país.

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) participó en el Primer Congreso Nacional de Autoridades Electorales Administrativas sobre Acciones Afirmativas y Paridad, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de intercambiar experiencias con los 32 Organismos Públicos Electorales Locales (OPLEs) del país y fortalecer mecanismos que garanticen la igualdad sustantiva y la paridad de género en próximos procesos electorales.



La Consejera Presidenta del IEEM, Amalia Pulido Gómez y la Consejera Electoral, Flor Angeli Vieyra Vázquez, participaron en la mesa de diálogo Diagnóstico y retos en la adopción e implementación de las acciones afirmativas en los últimos tres procesos electorales.



Este espacio permitió intercambiar vivencias y perspectivas de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) en torno a los principales obstáculos, retos y barreras que enfrentan las candidaturas de grupos históricamente discriminados, tanto en su registro, como en el desarrollo de campañas y en el ejercicio del cargo.



Se abordaron los resultados de la implementación de acciones afirmativas, las buenas prácticas y los compromisos derivados de tratados internacionales, destacando la importancia de generar mecanismos que aseguren la inclusión de minorías en la representación política más allá de las medidas temporales de cada proceso electoral.



La Consejera Electoral del INE y Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, Claudia Zavala Pérez, dijo que este congreso es trascendental para realizar un diagnóstico sobre los alcances y los retos que se han tenido en la construcción de las agendas con respecto a la paridad e inclusión. Enfatizó que la presencia de las autoridades electorales responde a la necesidad de construir un futuro que ayude a cumplir con responsabilidad el principio de paridad, a partir de las experiencias, los aciertos y desaciertos vividos.