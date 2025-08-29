HALLAN A HOMBRE SIN VIDA JUNTO A UN CANAL DE CHALCO

El cuerpo de un hombre fue localizado en un camino de terracería, a un costado de un canal de aguas residuales en la colonia El Naranjo, municipio de Chalco, Estado de México.

De acuerdo con los reportes, vecinos de la zona dieron aviso a las autoridades tras observar a una persona tirada sobre la tierra. Al arribar, elementos de seguridad confirmaron que la víctima presentaba lesiones por arma de fuego en la cabeza y la espalda.

El sitio fue acordonado y más tarde personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acudió para iniciar las investigaciones y realizar el levantamiento del cuerpo, que permanece en calidad de desconocido.

Las autoridades continúan las indagatorias para esclarecer el móvil del crimen e identificar al fallecido.